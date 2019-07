Salario minimo | Di Maio | ‘Raggiunto accordo di maggioranza’ Poi la stretta di mano con

Salario minimo : l'esperto - 'parlare solo costo orario non ha senso' : Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Sul Salario minimo occorre una proposta ben dettagliata, parlare di sol[...]

Salario MINIMO/ Una legge che rischia di far male ai lavoratori : Il Governo sembra voler varare una legge sul SALARIO MINIMO, che presenta però delle controindicazioni che non vanno sottovalutate

Salario minimo 2019 : cosa prevede - come funziona - a quanto ammonta : Garantire ai dipendenti un Salario dignitoso e in costante aumento. È questo l’intento del Disegno di legge n. 658 proposto dal Movimento Cinque stelle e attualmente in discussione al Senato. Il testo prevede l’introduzione di un limite minimo di retribuzione oraria per ogni dipendente e co.co.co. a prescindere dall’attività svolta, dal settore produttivo e dal contratto collettivo applicato. Una riforma che modificherebbe radicalmente il ...

Incontro sindacati-governo - Landini : “Positivo il tentativo di dialogo”. Ma conferma il no a flat tax e Salario minimo : Al termine dell’Incontro tra i sindacati e il governo, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, afferma: “Positivo aver evitato la procedura d’infrazione, perché l’avrebbero pagata soprattutto i lavoratori, i pensionati e i giovani precari”. Nel merito dell’Incontro Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo apprezzano il tentativo di dialogo avviato a Palazzo Chigi, assieme al presidente del ...

Salario minimo - sotto 9 euro il 28 - 9% : 16.38 Il 28,9% dei rapporti di lavoro (4,3 milioni) è al di sotto dei 9 euro di Salario minimo orario. Sono dati Inps, presentati alla Camera dal vicedirettore dell'istituto, Montaldi. L'importo complessivo delle retribuzioni lorde (comprensive della 13ma mensilità) è di 9 mld e 700mln,pari al 2,3% del monte salari complessivo del 2017. La massa salariale totale dei lavoratori sotto soglia è pari al 2,8% del monte salari dei lavoratori ...

Il grande equivoco del Salario minimo M5S : Dopo il reddito di cittadinanza, prosegue attorno al salario minimo il dibattito su come restituire al nostro sistema sociale quell’equità perduta dopo dieci anni di profonda crisi economica. Ancora una volta, però, il rischio è mancare il tiro e rispondere a problemi reali con strumenti illusori.Perché è vero che esistono in Italia lavoratori poveri, con retribuzioni al di sotto dei minimi contrattuali o ...

Salario minimo : la retribuzione aumenterà in caso di disdetta o mancato rinnovo del contratto : Un emendamento al disegno di legge sul Salario minimo prevede un aumento automatico della retribuzione in caso di disdetta anticipata o di mancato rinnovo del contratto. La modifica, però, sarà valida solo per i lavoratori nel settore privato, non per quelli impiegati nella pubblica amministrazione. Secondo l'Inps circa 2,9 milioni di lavoratori potrebbero beneficiare di una media di 1.073 euro in più all'anno con la misura del M5S.Continua a ...

Salario minimo - ancora un rinvio : in Aula il 23 luglio prima della pausa estiva : Ennesimo slittamento per l’esame da parte dell’ Aula del Senato del Ddl Catalfo sull’introduzione del Salario minimo in Italia. L’approdo nell’Aula di Palazzo Madama è stato calendarizzato per il...

Salario minimo orario - cos'è e perché ha suscitato il dibattito : Il disegno di legge del Movimento 5 Stelle per un «Salario minimo orario» ha aperto un dibattito ampio e variegato con posizioni inaspettate e trasversali, soprattutto nel mondo del lavoro e delle sue rappresentanze. Nel diritto del lavoro il Salario minimo è la remunerazione più bassa fissata dalla legge, alla quale devono corrispondere i datori di lavoro. La proposta dei Cinquestelle, prima firmataria Nunzia Catalfo, ...

L'attacco diretto del Movimento ai sindacati sul Salario minimo : Il Movimento 5 stelle si dice interdetto e preoccupato per "l'atteggiamento ostile dei sindacati verso riforme che, finalmente, mettono al centro il lavoratore". E in un lungo post sul 'Blog delle stelle' dal titolo 'La risposta del Movimento 5 Stelle ai sindacati' spiega: "Questi attacchi continui alla nostra proposta sul salario minimo Orario Legale, portati a braccetto con Confindustria, ispirano alcune domande: da che parte stanno i ...

Confindustria : no a Salario minimo - più tutele con la contrattazione collettiva : Le parti sociali, imprese e sindacati, bocciano l’introduzione del salario minimo legale in Italia. «Il perimetro delle garanzie e delle tutele offerte al lavoratore dei contratti nazionali è ben...

Flat tax o Salario minimo : il bonus 80 euro vittima designata dell'ultima lite Lega-M5s : "Non mostriamo le coperture per la Flat tax se no Di Maio me le ruba". Parola del viceministro dell'economia. L'ultima...

"Il Salario minimo aiuta le imprese" Così i 5 Stelle 'correggono' la Lega : "Il salario minimo non è solo una misura a sostegno della dignità del lavoro, il cui valore simbolico è molto maggiore del suo costo economico. Lo dico a Garavaglia che parla di costi maggiori per le imprese. Ma quando mai?". Mattia Fantinati, sottosegretario alla... Segui su affaritaliani.it

M5S denuncia : 'Sindacalista Furlan ha stipendio d'oro - ma non vuole Salario minimo' : Il Movimento Cinque Stelle, come è nelle sue abitudini, sceglie di veicolare i propri messaggi sfruttando la forza dei propri social. Uno strumento che, in passato, ha già fatto diffondere in maniera capillare ciò che Di Maio e i suoi hanno avuto da dire. Stavolta l'invettiva dei grillini riguarda direttamente i sindacati e la loro posizione negativa rispetto alle politiche sociali del Movimento. Un primo attacco ha riguardato Landini, ...