Salario minimo : Di Maio a Lega - stufo di aspettare - poca retorica e più fatti : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Salario minimo: qualche giorno fa è stata fatta una riunione tra i nostri in commissione Lavoro e quelli della Lega e si era chiuso un accordo” per una legge “che finalmente metterà fuori legge gli stipendi a 2-3 euro l’ora per questi ragazzi. Ora sento la Lega dire che l’accordo non c’è, secondo me è arrivato il momento di andare avanti come un treno sul Salario ...

Le prime battaglie di von der Leyen «Salario minimo in tutta la Ue»|Chi è : prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione. Ma la maggioranza che la dovrà eleggere non è ancora consolidata

Ue - i primi impegni di Ursula von der Leyen : «Salario minimo in ogni Paese» : Prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione Ue. «Le persone hanno paure, sogni e aspirazioni. L'Europa può dare posti di lavoro,...

Ue - Von der Leyen : “Salario minimo in ogni Paese e più coraggio sul clima. Commissione sarà al 50% di donne” : Il “salario minimo in ogni Paese”, “più coraggio sul clima” e “una Commissione europea che sia al 50 per cento composta da uomini e al 50 da donne”. Ursuala Von der Leyen, presidente della Commissione europea designata dai Ventotto, incontrando i vari gruppi del Parlamento Ue ha parlato di quelle che saranno le sue priorità una volta entrata in carica. “La gente ha paura, speranze sogni e aspirazioni e ...

Clima e soprattutto Salario minimo'Lotterò perché ci sia in tutta Ue' : salario minimo, cambiamento Climatico, frontiere aperte, quote rosa. Questi i temi su cui punta Ursula von der Leyen nei suoi incontri con i gruppi politici del Parlamento europeo in vista del decisivo voto del 16 luglio. E se i liberali sembrano decisi a votarla, arrivano alcune critiche dal gruppo dei socialisti di cui fa parte il Pd. Segui su affaritaliani.it

"Combatterò per avere il Salario minimo in ogni Paese Ue". La promessa di Ursula : la candidata designata dai Ventotto al posto di presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen promette il salario minimo per ogni Paese: “La gente ha paura, speranze sogni e aspirazioni e quello che l’Europa può provvedere a dare loro è lavoro, prospettive, stabilità e sicurezza e sono convinta che l’Europa possa dare questo. In ogni Paese il lavoro deve dare di che vivere e per questo ...

Salario minimo - Di Maio : ‘Raggiunto accordo di maggioranza’. Poi la stretta di mano con Fico dopo le tensioni : “Sul Salario minimo sono contento che in queste ore si sia raggiunto un accordo, è una legge di civiltà, ora auspico che non ci siano divisioni tra maggioranza e opposizione”. A rivendicarlo il vicepresidente del Consiglio, e ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione della relazione annuale dell’Inps. Al termine, veloce stretta di mano tra Di Maio e il presidente della ...

Salario minimo : l'esperto - 'parlare solo costo orario non ha senso' : Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Sul Salario minimo occorre una proposta ben dettagliata, parlare di sol[...]

Salario MINIMO/ Una legge che rischia di far male ai lavoratori : Il Governo sembra voler varare una legge sul SALARIO MINIMO, che presenta però delle controindicazioni che non vanno sottovalutate

Salario minimo 2019 : cosa prevede - come funziona - a quanto ammonta : Garantire ai dipendenti un Salario dignitoso e in costante aumento. È questo l’intento del Disegno di legge n. 658 proposto dal Movimento Cinque stelle e attualmente in discussione al Senato. Il testo prevede l’introduzione di un limite minimo di retribuzione oraria per ogni dipendente e co.co.co. a prescindere dall’attività svolta, dal settore produttivo e dal contratto collettivo applicato. Una riforma che modificherebbe radicalmente il ...

Incontro sindacati-governo - Landini : “Positivo il tentativo di dialogo”. Ma conferma il no a flat tax e Salario minimo : Al termine dell’Incontro tra i sindacati e il governo, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, afferma: “Positivo aver evitato la procedura d’infrazione, perché l’avrebbero pagata soprattutto i lavoratori, i pensionati e i giovani precari”. Nel merito dell’Incontro Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo apprezzano il tentativo di dialogo avviato a Palazzo Chigi, assieme al presidente del ...

Salario minimo - sotto 9 euro il 28 - 9% : 16.38 Il 28,9% dei rapporti di lavoro (4,3 milioni) è al di sotto dei 9 euro di Salario minimo orario. Sono dati Inps, presentati alla Camera dal vicedirettore dell'istituto, Montaldi. L'importo complessivo delle retribuzioni lorde (comprensive della 13ma mensilità) è di 9 mld e 700mln,pari al 2,3% del monte salari complessivo del 2017. La massa salariale totale dei lavoratori sotto soglia è pari al 2,8% del monte salari dei lavoratori ...