Rip Torn morto | è scomparso l’attore di Man in Black

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Èa 88 anni l’attore Rip, celebre per il suo ruolo nella saga di Man in. Ancora non si conoscono le cause del decesso: il corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione di Lakeville, negli Stati Uniti. Candidato all’Oscar come migliore attore non protagonista nel 1984 per il film La foresta silenziosa,aveva recitato in grandi film di successo: era lui infatti, il Luigi XV del film Marie Antoniette di Sofia Coppola e poi l’allenatore di dodgeball Patches O’Houlihan nel film Palle al balzo – Dodgeball. Nella sua lunga carriera ha anche vinto un Emmy per il ruolo di Larry Sanders nella sit-com The Larry Sanders Show. L'articolo Rip, èl’attore di Man inproviene da Il Fatto Quotidiano.

