Prima superiore | esercizi e verifiche per prepararsi al test d’ingresso di italiano

dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nonostante sia ancora è state non è mai troppo presto per pensare a settembre, in particolare per gli alunni che cambieranno scuola, affronteranno lae i nuovid’ingresso di. Si tratta di un cambiamento importante che va affrontato certamente con impegno, ma anche cercando di trasformare tutto in un gioco, soprattutto in vista deid’ingresso. Ogni anno infatti i ragazzi che compiono il passaggio dalle medie alle superiori vengono sottoposti ad alcuni quiz che servono a valutare il loro livello di preparazione. Arrivare preparati è dunque fondamentale per iniziare l’anno con il piede giusto. Non solo matematica, per molti ragazzi l’è un vero e proprio incubo. Per fortuna c’è Redooc, la piattaforma didattica digitale che permette agli studenti di imparare in modo divertente utilizzando smartphone, pc e ...

mauriziolattuad : RT @VincenzoVitale_: Di Napoli, del 52... Ha vissuto la Lega Nord e le discriminazioni molto più di me e molto prima di me. Poi Salvini:… - Maraisandor2 : RT @VincenzoVitale_: Di Napoli, del 52... Ha vissuto la Lega Nord e le discriminazioni molto più di me e molto prima di me. Poi Salvini:… - TweetNewsIta : Dalla Cina arriva un annuncio in merito alle tecnologie televisive, con la locale Hisense che, beneficiando dei dis… -