Pedullà | il mercato dei grandi intrighi Al centro | Icardi | “una storia a fuoco lento”

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nel suo commento sul Corriere dello Sport, Alfredosi dedica aglidi questoestivo. Ancelotti ha già iniziato il ritiro a Dimaro. Sarri inizia oggi alla Continassa. Il tecnico di Figline Valdarno probabilmente farebbe a meno di seguire il, per concentrarsi solo sulla tattica. Ancelotti, invece, sicuramente detesta ilmeno del tecnico bianconero. Il circuito degli attaccanti, intanto, sembra Le Mans, con la differenza che nel caso delestivo non bastano due giorni, ma si arriva al 2 settembre, un tempo lunghissimo. Se per la Juve si concretizzasse l’affare, in automatico si sbroglierebbero altre tre matasse: Higuain, Dzeko e Lukaku. Conte vorrebbe avere subito un attaccante, forse Dzeko, prima di partire per la Cina, dove tra l’altro si scontrerà con Sarri. Per Lukaku invece il Manchester United chiede 75 milioni senza dilazioni. Al ...

