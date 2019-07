LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 10 luglio La prima semifinale è

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57: Nadal va subito avanti nello score contro Querrey: 2-1 per lo spagnolo nel 1° set e l’americano in affanno 17.54: Cominciato il match tra Nadal e Querrey: 1-1 il computo del primo set. 17.51: 6-1 per Federer in questo secondo set e Nishikori (con soli 3 punti in risposta) ha subito l’iniziativa dello svizzero. 26-8 il computo in favore dell’elvetico che nel secondo parziale è salito dillo. Si va, quindi, al terzo parziale, in una situazione di un set pari 17.48: Devastante! Federer con un rovescio potentissimo, piega letteralmente il braccio a Nishikori. 5-1 per lo svizzero nel secondo set e servizio ora per chiudere il parziale 17.46: Federer regale, con una sequenza di servizi vincenti vola sul 4-1 nel 2° set 17.44: Nishikori interrompe la serie negativa e si rende protagonista di un buon game, ...

