I Verdi non voteranno per von der Leyen

Tuttosport : l’agente di Verdi “Trattativa reale col Torino - ma non chiusa : i tempi sono lunghi” : L’edizione odierna di Tuttosport riporta interessanti novità su Simone Verdi e l’interesse del Torino “La trattativa per Simone Verdi procede. Dopo aver incassato il sì del giocatore, il Toro vuole accelerare con il Napoli. Ha fretta, anche se il presidente Urbano Cairo fa pretattica per abbassare il prezzo, visto che i 25 milioni richiesti da De Laurentiis sono considerati troppi. A meno di clamorosi ribaltoni, quel “big” ...

Torino - trattativa in corso non solo Verdi e Mario Rui : c’è anche un altro azzurro : Il Torino ha interessare anche per Orestis Karnezis La Gazzetta dello Sport riporta che il Torino segue già da un po’ Simone Verdi e che Mario Rui, esterno portoghese cercato anche dal Milan. I granata sono interessati anche al ed portiere Orestis Karnezis. L’ex estremo difensore dell’Udinese, avrebbe già dato l’ok per ricoprire il ruolo di vice Sirigu. Leggi anche UFFICIALE – Arbitri, addio Banti e Mazzoleni: i ...

Non mi sposo! Matteo Salvini e Francesca Verdini stanno bene così : Matteo Salvini parla del suo rapporto con Francesca Verdini: "Lei è piuttosto freddolosa". La storia con Elisa Isoardi è soltanto un lontano ricordo. Ora, Matteo Salvini è tornato a sorridere al fianco di Francesca Verdini. I due sono inseparabili e non si nascondono agli obiettivi curiosi dei paparazzi. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il vicepremier leghista, oltre ad affrontare i temi spinosi che tengono banco negli ...

Gialli o Verdi - gli italiani non vanno da nessuna parte ma si lamentano : E’ passato un mese dalle elezioni europee, i gruppi si stanno formando al Parlamento di Strasburgo, le nomine per le cariche più importanti dell’Unione europea sono ancora per aria, anche se le aspettative per il vertice straordinario di domenica sono molto alte. Non possiamo perdere altro tempo, di

Gazzetta : La Samp su Verdi ma non c’è accordo tra Ferrero e De Laurentiis : Alla Sampdoria Simone Verdi piace. Soprattutto al suo mister Di Francesco, che lo vedrebbe bene nel suo 4-3-3. Lo scriveva già qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport, indicando la capacità dell’attaccante del Napoli di giocare anche al centro, con entrambi i piedi con sufficiente tecnica e rapidità in campo. C’era già stato un primo sondaggio, da parte del club ligure. Oggi la rosea torna a parlarne. L’idea di Ferrero ...

CorSport : Ounas e Verdi ai saluti. Ma il Napoli non vuole svendere : Ounas e Verdi sono ai saluti, scrive il Corriere dello Sport, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di svenderli. Ounas, che con Sarri non ha avuto molta fortuna, giocando solo 400 minuti, ha stupito Ancelotti nel ritiro estivo di Dimaro. Il mister lo ha impiegato 8 volte come titolare in tutte le competizioni. In 26 presenze (783 minuti) ha segnato 4 gol ma non ha concluso neppure una partita. A volte si è rivelato evanescente, “troppo ...

Maltempo - i Verdi : “in Europa il tema climatico è una priorità - l’Italia resta sorda nonsotante fenomeni meteo estremi” : “Grandine che ricopre i campi e le strade come se fosse neve dopo che un’ora prima la temperatura era a 35 gradi, è accaduto in Basilicata come in Piemonte, fiumi che straripano e città allagate, mentre ieri il consiglio d’Europa convocato per raggiungere un accordo sulla questione clima fallisce per l’opposizione dei paesi di Visegrad che sono gli alleati di Salvini”. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ...

Zingaretti alla ricerca del “tesoretto di Greta” : meeting per le proposte green. Verdi : “Ilva e non solo - Pd non credibile” : A sinistra c’è una maglia verde da indossare per provare a rosicchiare consensi. Un possibile tesoretto dalle potenzialità inespresse, fin qui veicolato da una ragazzina svedese in odore di Premio Nobel, il cui volto in Italia per ora è associato a qualche meme sui social e alla satira di vario genere (anche pessimo). Se ne sono accorti però anche dalle parti del Nazareno. E il segretario Pd Nicola Zingaretti, portabandiera della mozione all-in, ...

Perché il successo elettorale dei Verdi non è esteso a tutta l’Europa : I verdi hanno avuto rilevanti successi elettorali alle recenti elezioni europee in tutti i Paesi del Centro-nord Europa: Germania, Francia, Austria, Finlandia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Irlanda e Regno Unito.In questi Paesi i verdi non sono più piccole minoranze, raccolgono percentuali a due cifre, in alcuni sono fra le principali forze politiche, in Germania hanno superato il 20% dei voti.Sono rimasti, invece, ...

EUROPEE 2019/ Il boom dei Verdi? Greta non c'entra - li ha votati chi è contro Trump : Dietro la vittoria dei Verdi c'è l'ambientalista svedese Greta Thunberg? No, li ha votati chi è contro Trump, visto come il nemico numero uno dell'ambiente

Fca-Renault divide i gialloVerdi. Lega per l'intervento pubblico - M5s categorico : "Non se ne parla" : La politica è sempre attenta quando a muoversi sono i giganti dell’industria. Perché a muoversi sono player che con il loro impatto, in termini di produzione di ricchezza e occupazione, hanno la capacità e la forza di dare una spinta al Paese, che a sua volta si compone di altri fattori positivi, come credibilità e affidabilità, da intercettare. Se questi colossi sono tali soprattutto oltre i confini ...

Elezioni - Greta chiama e l’Europa risponde : i Verdi volano ovunque tranne in Italia : a noi non importa nulla dei cambiamenti climatici : Greta Thunberg ha lanciato l’allarme: gli studenti – e non solo – si sono mobilitati, le Nazioni di tutto il mondo hanno cercato di dare una virata decisiva alle proprie politiche economiche e ambientali per limitare i danni dovuti all’immissione di CO2 nell’aria, per cercare di arginare i cambiamenti climatici che comunque sono in atto, ma dei quali, secondo gli esperti, si possono quanto meno limitare gli effetti. ...

Diamond From My Side – I Via Verdi - un libro che non racconta solo una band - ma un’epoca : Esce “Diamond From my Side - I Via Verdi ”, libro di Stefano Spazi che racconta l'epopea della band che più di ogni altra ha rappresentato gli anni 80, con la loro hit prima in mezzo mondo e sigla di Deejay Television. Questa cosa mi ha fatto riflettere non poco. Alla mia maniera, ovviamente. Essere stati adolescenti negli anni '80 è stata una gran cosa. Per più di un motivo. Primo, perché abbiamo potuto festeggiare, ancora ragazzini, ...

Effetto Greta : l’ondata dei Verdi (che in Italia non esistono) dalla Germania al Nord : I Green diventano il secondo partito in Germania e Finlandia, il terzo in Francia e Irlanda, e avanzano in Danimarca, Olanda e Gran Bretagna. La coalizione ambientalista ottiene 70 seggi, il 18% in più, e diventa la quarta formazione a Bruxelles: ago della bilancia