Grid si mostra nel primo trailer gameplay tra nuove auto | location e gare mozzafiato

Il nuovo Grid si mostra in uno spettacolare video gameplay : Dopo aver annunciato il nuovo capitolo della serie automobilistica GRID , Codemasters (tramite IGN) ha pubblicato oggi un nuovo video gameplay dedicato. Nel filmato possiamo vedere il pilota sfrecciare per le strade di San Francisco e Shangai. GRID è un gioco di corse assolutamente unico, che fornisce al giocatore un'esperienza motoristica davvero impareggiabile. Ora GRID è tornato con un nuovo titolo, dove in ogni gara sarà possibile scegliere ...

Il nuovo capitolo di Grid si mostra in questo trailer di annuncio - attivi i pre-order : Il nuovo capitolo di GRID sta per approdare su PC, PlayStation 4 ed Xbox One a partire dal 13 settembre. Per l'occasione Codemasters ha pubblicato il primo filmato di annuncio.Come vi abbiamo annunciato ieri, questo sarà il quarto capitolo della serie ed offrirà un'intensa azione che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti più famosi del mondo.La novità di quest'anno è che il gioco è stato sviluppato anche grazie ...