liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (AdnKronos) - Il mazarese, nei confronti del quale a febbraio era stato emesso un mandato di cattura internazionale, era statonel 2011 in Belgio e successivamente, nel 2013, condannato dal gip di Palermo per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefa

TV7Benevento : Droga: narcotrafficante arrestato in Bolivia, 'referente export da Colombia e Spagna' (2)... - TV7Benevento : Droga: narcotrafficante arrestato in Bolivia, 'referente export da Colombia e Spagna'... - Domenic89215160 : Chi è Paolo Lumia, il narcotrafficante di Mazara preso in Sudamerica dopo la sua fuga -