CorSport | per Elmas manca solo la firma È quasi fatta

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

CorSport : per James al Napoli si deve aspettare agosto : L’improvvisa accelerata nella trattativa per l’attaccante del Valencia Rodrigo non implica che si abbandoni l’ipotesi James, scrive il Corriere dello Sport. Sul fronte del colombiano resta l’insidia Atletico Madrid, ma resta anche la volontà del calciatore, che si oppone ad altre destinazioni che non siano Napoli. Per James, probabilmente, si dovrà aspettare agosto. Entro il 10, o forse oltre, scrive il quotidiano sportivo. ...

CorSport : Il Napoli continua a trattare col Torino per Verdi e Mario Rui : Sono giorni roventi per Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, tra tutte le trattative in entrata e il mercato delle cessioni, che richiede “arte, pazienza e sacrificio”. “Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il tesoretto, per ridurre il monte ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni”. Come Verdi e Mario ...

CorSport : Sabato - a Dimaro - Manolas e Insigne. Forse in tempo per il Benevento : A Dimaro stanno per arrivare i calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Venerdì è previsto l’arrivo di Mertens, Zielinski e Milik che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbero anche allenarsi già dal pomeriggio, se gli orari lo consentissero. Magari una corsetta di benvenuto, un inizio. Sabato, invece, toccherà a Manolas e a Insigne. Il primo è “l’uomo copertina del mercato”. Almeno finora, visto che il fronte acquisti ...

CorSport : i voli della Juve ad Ibiza poi smentiti. Paratici pronto ad offrire 40-45 milioni per Icardi : Il Corriere dello Sport racconta l’intrigo che sta nascendo sull’asse Milano-Torno-Ibiza-Napoli. La Juventus si muove per Icardi. Domenica sera Agnelli sarebbe volato a Ibiza con un volo Easyjet per incontrare l’agente Fifa Gabriele Giuffrida che sta lavorando al trasferimento dell’argentino al club bianconero. Un incontro smentito però da dalla Juventus che ha dichiarato che il volo di Agnelli era dettato da motivi familiari e che l’indomani il ...

CorSport : È braccio di ferro tra Napoli e Real per James Rodriguez : Tra Napoli e Real siamo alla fase 2, scrive il Corriere dello Sport. Quella del braccio di ferro per James Rodriguez. Una lotta all’ultima mossa in cui la prima è del Napoli. Mentre sulla trattativa aleggia lo spettro dell’Atletico Madrid, il club di De Laurentiis si sente sicuro delle promesse ricevute dal colombiano e aspetta solo l’ok di Florentino Perez sulla parte economica dell’accordo. Ma la voglia è di stringere i tempi e infatti ...

CorSport : Wanda e Aurelio sono al lavoro per portare Icardi a Napoli : Marotta ha sgombrato il campo prima della presentazione di Conte: Icardi è sul mercato, “non rientra nel nostro progetto”, come Nainggolan, ha detto ieri a Sky. Aggiungendo che ciò non significa che non saranno rispettati gli accordi contrattuali: l’argentino si allenerà come tutti, perché questo è l’obbligo del club, poi toccherà all’allenatore scegliere chi mettere in campo. Come dire che Icardi non giocherà. Si aspetta solo di poter trattare ...

CorSport – Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino - stava per prenderlo ma…il retroscena : Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena. Come riporta il quotidiano, “così, per restare nel solco: da Zalayeta (nella stagione del debutto in serie A) per arrivare a Quagliarella; e poi da Quagliarella a Cavani; e a seguire da Cavani a Higuain; e per «dimenticare» lo «sgarbo», da ...

CorSport : Il Napoli sonda il terreno per Maximiliano Lovera : Napoli-Argentina. Un legame ricco di suggestioni, storiche, e che altre potrebbe riservarne ancora. Il Corriere dello Sport scrive che gli osservatori del Napoli sono volati in Argentina diverse volte per guardare le partite del Rosario Central, club della città in cui è nato Messi. Avevano avuto indicazioni precise: dovevano in particolare tenere d’occhio Maximiliano Lovera, 20 anni e 30 presenze in tutto. Nato come attaccante, ha avuto ...

CorSport : Il “tesorone” delle cessioni : per il Napoli in ballo circa 90 milioni : Dalle cessioni in ballo il Napoli potrebbe ricavare più di un tesoretto, scrive il Corriere dello Sport. Piuttosto, un tesorone. Perché il conto è presto fatto: in ballo ci sono una novantina di milioni. Verdi vale 25 milioni, Hysaj 20, Inglese 30, Mario Rui 20. E non finisce qui, perché sul mercato c’è anche Ounas, protagonista di una meravigliosa Coppa D’Africa. Una somma importante che consentirebbe altri investimenti come quello di ...

CorSport : Il Napoli offre 10 milioni per Elmas. Il Fenerbahce ne vuole 8 in più : Elif Elmas ha quasi 20 anni (li compirà a settembre) e in due stagioni al Feberbahce è riuscito ad imporsi con 68 presenze e 24 gol. È stato acquistato a 700mila euro e adesso può essere rivenduto a 20 milioni circa. Su di lui si è mosso in anticipo il Napoli, che lo segue da tempi non sospetti, quando ancora non era avvenuta l’esplosione calcistica del macedone. Lo ha seguito con i suoi osservatori, si è informato sulla sua serietà, ne ha ...

Napoli su Icardi - CorSport : ADL si muove : 4 cessioni per finanziare il colpaccio dell’Estate : Napoli su Icardi, ‘Il Corriere dello Sport’ rivela i piani del di De Laurentiis per arrivare alla’ attaccante Napoli su Icardi, rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per la possibile operazione il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare all’ ombra ...

CorSport : Il Napoli aspetta che si riduca la rigidità del Boca per Almendra : Per il centrocampo il Napoli non perde di vista Almedra. Il Boca Juniors si fa forte di una clausola vicina ai 30 milioni, scrive il Corriere dello Sport e mantiene una posizione rigida. Di fronte a questo irrigidimento il Napoli ha frenato. Sta aspettando che la situazione si raffreddi ma non intende tirarsi indietro. L’argentino, tra l’altro, ha manifestato più volte il suo gradimento per la piazza con i suoi manager, con i quali il Napoli ha ...

CorSport : il Napoli tenta il sorpasso sull’Arsenal per Tierney : Il Corriere dello Sport si sofferma su Kieran Tierney, del Celtic Glasgow, su cui è puntata l’attenzione del Napoli per sostituire Mario Rui. Oggi compie 22 anni, è un fluidificante completo, abile sia in fase difensiva che offensiva. Ha grinta, corre ed ha anche propensione all’affondo e al cross. Ancelotti lo ha segnalato alla società già qualche mese fa. Il Celtic chiede 25 milioni di sterline (28 milioni di euro). L’Arsenal ne ha offerti ...