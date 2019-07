CorSport | La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Giorni caldi quelli che vive Mauro. Il Corriere dello Sport scrive che lantus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. Lanon avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole svendere il suo capitano che, almeno su carta, fino al 15 luglio ha una clausola valida solo per l’estero da 110 milioni. L’Inter, soprattutto, non vuole regalarlo ai campioni d’Italia e a questo c’è da aggiungere, scrive il, che i rapporti tra Marotta e Paratici si sono piuttosto raffreddati per qualche “dispettuccio” passato. L’inter chiede 60-70 milioni. I bianconeri, invece, pensano che le parole di Marotta abbiano portato a una ...