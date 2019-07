Calciomercato Juventus | la pazza idea di uno scambio STELLARE col City

Calciomercato Juventus NEWS/ Mandzukic piace al Borussia - Pogba... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Calciomercato Sassuolo - Traoré ha firmato : arriva in sinergia con la Juventus : Hamed Traoré è pronto a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo: operazione chiusa con la regia della Juventus, sulla scia di Demiral.“powered by Goal”Dopo la retrocessione con l’Empoli, Hamed Traoré torna subito in Serie A per vestire la maglia del Sassuolo.Come testimoniato della immagini pubblicate da ‘Sky Sport’, Traoré ha firmato il contratto con il Sassuolo a Milano.Dietro l’operazione c’è però la regia ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : il punto al raduno bianconero : Calciomercato Juventus, ultime notizie: il punto al raduno bianconero La prossima stagione, ricca di aspettative, è ormai alle porte. La Serie A 2019/20 avrà il suo inizio il 24 Agosto 2019, mentre il sorteggio del calendario è fissato per fine mese (29 o 30 Luglio 2019). Insieme al campionato di casa partiranno, più avanti, anche gli impegni europei. Siamo quindi entrati nella settimana in cui la maggior parte delle squadre si raduna, ci ...

Calciomercato Juventus - Daily Mail : 'Bianconeri in pole per Pogba' - contatti per Lukaku : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e vuole rinforzare soprattutto il centrocampo, il reparto che forse ha avuto maggiori lacune ultimamente. Il primo obiettivo del direttore Fabio Paratici è Paul Pogba, fortissimo centrocampista in forza al Manchester United. Il giocatore francese è partito ...

Calciomercato Juventus : Romero arriva e riparte - Demiral e Rugani si giocano il posto : La giornata di Calciomercato della Juventus ruota intorno a Cristian Romero. L’argentino, prelevato dal Genoa, è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche di rito. E’ l’ultimo passo prima della firma sul nuovo contratto della durata di cinque anni, la sua avventura in bianconero per questa stagione si concluderà però qui. Il giocatore tornerà in prestito al Grifone. La batteria di centrali di Sarri è infatti già fin troppo folta. ...

Calciomercato Juventus : alzata l’offerta per de Ligt - Dybala avrebbe rifiutato l’Inter : L’affare Matthijs de Ligt per il Calciomercato della Juventus sarebbe arrivato alle ultime curve. Il traguardo è vicinissimo dopo che Mino Raiola ieri aveva inviato le parti a fare in fretta. I bianconeri hanno preso la palla la balzo alzando l’offerta all’Ajax, ora mancano una decina di milioni forse qualcosa in meno per portare in porto l'affare. I lancieri non hanno nessuna intenzione di fare muro, per ora il difensore si allena con la ...

Calciomercato Juventus : possibile colpo Gabriel Jesus - il PSG vorrebbe Bonucci : Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe preparando una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Gonzalo Higuain non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri (nonostante tra i due ci sia sempre stato un ottimo rapporto), mentre anche Mario Mandzukic sembra essere destinato alla cessione (su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia ...

Calciomercato Juventus : le cifre della super offerta della Roma per Higuain : Calciomercato Juventus: spuntano le cifre dell’offerta della Roma per Higuain. Ai microfoni di Raisport, il commentatore ed esperto di mercato televisimo Ciro Venerato si è sbilanciato sul mercato della Juventus ed in particolare sull’offerta della Roma per l’attaccante argentino Gonzalo Higuain. Calciomercato Juventus: le cifre dell’offerta della Roma per l’attaccante bianconero Secondo Venerato, come riporatto ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic verso l’addio? Il croato ha scelto! : Calciomercato Juventus – Il futuro di Mario Mandzukic alla Juventus è sempre più in bilico. L’attaccante croato, almeno nelle idee di Maurizio Sarri, non è sicuramente in alto nelle gerarchie offensive. Per questo motivo la Juventus ha fatto capire al giocatore che c’è la reale possibilità di lasciare la Vecchia Signora. Nelle ultime settimane si è parlato tanto dell’offerta […] More

Calciomercato Juventus - Pogba : il francese avrebbe scelto il Real Madrid : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paul Pogba. Secondo l’edizione on line del quotidiano inglese Daily Mail, il francese avrebbe scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione. Il centrocampista oggi è atterrato in Australia con il Manchester United per prendere parte alla tournèe estiva della sua attuale squadra. Non ci sono stati quindi strappi clamorosi, ma è ormai quasi certo che sarà la sua ultima trasferta ...

Calciomercato Juventus - la stampa britannica svela l’offerta per Pogba : proposta monstre dei bianconeri : Secondo quanto riferito dai media britannici, la società bianconera avrebbe presentato al Manchester United una offerta faraonica La Juventus non molla la pista Pogba, presentando un’offerta davvero clamorosa per strappare il francese al Manchester United. Secondo quanto riportato dal ‘Times’, la società bianconera avrebbe offerto 120 milioni di sterline, quasi 134 milioni di euro, per ingaggiare il centrocampista ...

Calciomercato Juventus - Raiola allo scoperto : “De Ligt ha l’accordo con i bianconeri - ma…” : L’agente del difensore olandese ha ammesso di aver raggiunto l’accordo con la Juve, sottolineando come adesso la palla passi ai due club Matthijs De Ligt ha raggiunto l’accordo con la Juventus, a rivelarlo è Mino Raiola ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf. AFP/LaPresse L’agente del difensore dell’Ajax non ha avuto remore a rivelare l’intesa tra il proprio assistito e il club bianconero, ...

Calciomercato Juventus : Marotta conferma la disponibilità a trattare : Calciomercato Juventus: in una lunga intervista a Sky il dirigente dell’Inter ed ex dirigente bianconero Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juvenus e sul futuro di Mauro Icardi. Il giocatore argentino classe 1993, per anni fulcro imprescindibile dell’attacco dell’Inter ed autore di ben 124 reti con i colori della squadra di Milano , nelle […] More