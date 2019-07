ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ancora un’esternazione social disulla scommessa di domenica, quella con Catello Buonocore per il tuffo in mare con lo scooter, a Mergellina. Dopo tutte le polemiche che si sono scatenate per la “balotellata”, SuperMario ha pubblicato un video sui social in cui risponde ai criticoni. Il video ritrae lo sversamento di, di ieri, scrivendo: “suio forse devo dire che sono stato io che magari intervenite subito?” Ci sorge un dubbio: Marioha letto il racconto di Fabio Avallone sul commissario Quagliarulo? O lo ha scritto proprio lui firmandosi con lo pseudonimo Fabio Avallone? L'articolo: «sui» ilNapolista.

napolista : Balotelli mostra acqua marrone a Posillipo: «Concentratevi sui problemi veri» Video di SuperMario sui social in ri… - Sergigno5 : @Gazzetta_it Balotelli pensi a trovarsi una squadra anziché mettersi in mostra per le sue bravate! - napolista : Balotelli risponde alle critiche: «Filosofi, ecco a voi la vespa “inquinante” ripescata» Sulle storie di Instagram… -