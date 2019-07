Aggiornamento graduatorie di Istituto e docenti in GaE | la richiesta UIL

scuolainforma

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A partire dal 15 luglio 2019, è previsto l’delledidi I fascia. La UIL Scuola avanza una proposta al Miur in merito aiche negli anni passati erano inseriti a pieno titolo nelle GaE, ma che negli aggiornamenti successivi non avevano confermato la posizione.ex ‘depennati’ dalle GaE e I fascia dellediDopo il depennamento dalle GaE, questihanno potuto produrre domanda di nuovo inserimento in una provincia a loro scelta. Ma nel frattempo, mentre non erano presenti in GaE, hanno optato per essere inseriti nella II fascia d’, in quanto abilitati. Ciò significa che adesso avrebbero il diritto di inserimento nella I fascia d’per gli stessi insegnamenti per cui sono inseriti in GaE. Tuttavia, il decreto didella I fascia, però, prevede solo la possibilità di confermare ...

scuolainforma : Aggiornamento #graduatorie di Istituto e docenti in #GaE, la richiesta #UILscuola - zazoomnews : Graduatorie ad esaurimento 2019-22 provvisorie aggiornamento - #Graduatorie #esaurimento #2019-22 - zazoomblog : Graduatorie ad esaurimento 2019-22 provvisorie aggiornamento - #Graduatorie #esaurimento #2019-22 -