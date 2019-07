Video e testo di Cliché di Ciao Sono Vale | l’amore logoro snocciolato con brio

Video - testo e traduzione di 45 (A Matter Of Time) dei Sum 41 - un grido alternative sul mondo di oggi : 45 (A Matter Of Time) dei Sum 41 arriva come quarta anticipazione del nuovo album dopo i singoli Out For Blood, A Death In The Family e Order In Decline, title-track del disco in uscita il 19 luglio. Come attesta il frontman Deryck Whibley, il testo del nuovo singolo è stato ispirato dalle sue sensazioni sull'andamento del mondo in seguito alle elezioni del presidente Donald Trump. Con una ritmica che ricorda, in ...

Non Ti Amo Più di Diodato arriva in rotazione radiofonica - un surf-pop che soffoca Cupido (Video e testo) : Non Ti Amo Più di Diodato sarà in rotazione radiofonica dal 5 luglio ed è pronto per rompere gli schemi dei canti d'amore più sdolcinati e banali. Se l'Italia e il mondo intero vantano una vastissima letteratura di menestrelli romantici, che con le loro rime hanno saputo dare una voce all'amore dei primi giorni, dei primi mesi o del primo anno, Diodato arriva con la sua penna amara e ironica per offrire versi a quel momento in cui, invece, ...

Ed Sheeran e Khalid in Beautiful People - il sentirsi inadeguati in un mondo di “belle persone” (testo e Video) : Ed Sheeran e Khalid in Beautiful People, un brano che racconta il sentirsi inadeguati in un mondo costituito da "belle persone". Il nuovo singolo di Ed Sheeran estratto dall'atteso album di collaborazioni, non poteva che essere un featuring. Stavolta il collega scelto è Khalid che affianca Ed Sheeran nel raccontare un tema delicato che farà sicuramente riflettere in tutto il mondo. Da No.6 Collaborations Project, il nuovo disco in programma ...

Video - testo e traduzione di Keep Shining di Walter Nudo - un inno all’amore universale : Keep Shining di Walter Nudo è una di quelle realtà a sorpresa che dividono gli ascoltatori prima dell'ascolto: da una parte c'è chi storce il naso sbandierando la parola "trash" per il semplice fatto di doversi interfacciare con un attore che, quando non legge un copione, imbraccia una chitarra e canta. Dall'altra, ovviamente, ci sono quelli che gli danno fiducia. Esiste, al mondo, un antico adagio che la società impone: se sei una cosa ...

Video - testo e traduzione di You’ll Never Find Me dei Korn - l’oscurità che anticipa il nuovo album : You'll Never Find Me dei Korn nasce per dimostrarci che esistono band in grado di evolversi all'insegna della ricerca e della perfezione: tutti ricordiamo il sound grezzo degli esordi - Blind, Shoots & Ladders, Clown - che già dal disco Issues (1999) aveva cambiato connotati con dinamiche più precise e soluzioni sonore più accurate. Sono passati diversi mesi da quando Jonathan Davis ci aveva fatto sapere di essere al lavoro ...

Antonella Fiordelisi - Din Dan testo e Video ufficiale : In pieno clima estivo, la possibilità di lanciare un tormentone non si nega a nessuno. Quest'anno, ci prova anche Antonella Fiordelisi. L'ex protagonista di 'Uomini e Donne' e 'Temptation Island' ha inciso una hit imperdibile (ma anche no) che porta per titolo 'Din Dan'. Protagonista della clip ufficiale, girata a Salerno, anche il fidanzato Francesco Chiofalo. Uomini e Donne, Antonella Fiordelisi ...

Video - testo e traduzione di Generational Divide dei Blink 182 - 50 secondi di hardcore pop : Con Generational Divide dei Blink 182 si ritorna ai tempi di Carousel, con poche decine di secondi di pura velocità e riff frenetici. Con questo nuovo singolo a sorpresa, la band di Mark Hoppus anticipa l’uscita del nuovo album, seguito ideale di California (2016), atteso per l’estate come aveva annunciato il batterista Travis Barker durante un’intervista. Nel Video di Generational Divide dei Blink 182, diretto da Kevin Kerslake, vediamo la ...

Svelato il bacio tra Shawn Mendes e Camila Cabello in Señorita - Video e testo del nuovo singolo in radio : Shawn Mendes e Camila Cabello in Señorita spiegano il motivo del bacio che è comparso in questi giorni e che rappresenta uno dei fotogrammi del nuovo video dedicato al singolo che è entrato in rotazione radiofonica a cominciare dal 21 giugno. I due sono tornati a collaborare dopo il debutto in I Know What You Did Last Summer nel 2015, che è contenuto nell'album di grande successo dell'artista canadese, Handwritten, che ha portato in giro per ...

Video - testo e traduzione di Frankenstein degli Editors - la band esplora il grottesco : Se non fosse per la voce di Tom Smith, Frankenstein degli Editors potrebbe essere un delirio industrial partorito da quegli artisti che dirigono orchestre di trapani e beat elettronici, tirati su a pane e John Cage e che concepiscono l'avvento della composizione digitale come una nuova frontiera creativa. Il brano arriva con grande sorpresa, se consideriamo che solamente il 4 maggio gli Editors avevano pubblicato The Blanck Mass ...

Il Video dello spot Fonzies con Shade e La Hit Dell’Estate (testo) : Lo spot Fonzies con Shade e La Hit Dell'Estate è disponibile sul web e in rotazione televisiva. Con il nuovo singolo, disponibile da martedì 18 giugno, Shade è nella colonna sonora del nuovo spot degli snack al formaggio Fonzies ma anche lui stesso è tra i protagonisti dello spot pubblicitario. Dopo i successi di Bene Ma Non Benissimo Dell’Estate 2017 e Amore A Prima Insta del 2018, l'estate 2019 vede Shade protagonista con La Hit ...

Video e testo di Dark Ballett di Madonna - nuovo singolo ispirato a Giovanna D’Arco dopo le rivelazioni su Harvey Weinstein : A una manciata di giorni dalla pubblicazione di Madame X, arriva Dark Ballett di Madonna. Il nuovo singolo, con Video ufficiale, è rilasciato dopo una serie di anteprime nelle quali si conta anche Medellin con Maluma. Come dichiarato dalla regina del pop, il brano si ispira alla figura di Giovanna D'Arco, che è anche protagonista della clip ufficiale diretta da Emmanuel Adjei con il volto di Mykki Blanco. Racconta Madonna: "Ha ...

Video - testo e traduzione di Woman dei Mumford & Sons - le nozze tra il folk e la danza contemporanea : Woman dei Mumford & Sons è il nuovo singolo estratto dall'album "Delta" (2018), un'opera che si distingue dalla precedente prova in studio della band di Marcus Mumford per il ritorno agli strumenti e alle attitudini folk. Il disco precedente, "Wilder mind" (2015), era più elettrico e per questo il nuovo lavoro ha ricevuto diverse critiche per questo cambio di stile. Woman dei Mumford & Sons è un brano atmosferico e ben allineato ...

I giorni migliori di Marco Carta dopo il furto di t-shirt - ridicola trovata promozionale per il nuovo singolo (testo e Video) : I giorni migliori di Marco Carta sono proprio questi, quelli che fanno seguito al furto di t-shirt a La Rinascente che, caso strano, ha riportato il cantante sardo sulle pagine dei giornali e dei siti web con tanto di lanci dell'agenzia di stampa Ansa proprio nel periodo ideale. I principali quotidiani e periodici trattano il caso del furto di t-shirt che coinvolge Fabiana Muscas, l'infermiera di Cagliari di 53 anni che sarebbe la reale ...

Video - testo e traduzione di Rescue Me degli OneRepublic - riflessioni pop sulla reciprocità : Rescue Me degli OneRepublic è il quinto singolo estratto dall'album "1r5" di cui il frontman Ryan Tedder ha annunciato l'uscita nel 2020. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 7 giugno e suggella il ritorno della band di Colorado Springs tre anni dopo "Oh My My" (2016). Ryan fraseggia su un arpeggio che si apre sul ritornello, grazie alle sillabe ridotte e all'apporto degli archi. Dalla seconda strofa il beat carica il taglio del brano ...