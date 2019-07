Scontro Lega-M5S su Spadafora | Fico | “Non deve dimettersi | Salvini stia più attento al

Spadafora - nuovo Scontro Lega-5S Il Carroccio : "Si scusi o si dimetta" : Dopo quello sui migranti (fra Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta) e manovra (sempre fra il capo del Carroccio e il premier Conte), un nuovo fronte di scontro agita il governo. Stavolta sono state le parolo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, Vincenzo Spadafora a provocare l'ira leghista. "L'Italia vive una pericolosa deriva sessista. Come facciamo a ...

Scuola - rischio Scontro Lega-M5S : ecco le parole di Luigi Di Maio : Un articolo di ‘Repubblica’ mette bene in evidenza il rischio di uno scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la questione dell’autonomia differenziata: il vertice di Governo di ieri avrebbe dovuto sbloccare la situazione di stallo tra le forze politiche di maggioranza ma alla fine è arrivata una fumata nera. I grillini non condividono affatto il progetto di regionalizzazione della Scuola e ...

Sicurezza : Scontro su emendamenti Lega su multe e sbarchi - M5S ‘irricevibili’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Dovevano essere emendamenti concordati e invece “stamattina ci siamo trovati di fronte a un blitz”. Fonti M5S riferiscono all’Adnkronos della “nettissima contrarietà” del Movimento in merito a due emendamenti, presentati dalla Lega al Sicurezza bis. Quello sull’inasprimento delle multe, annunciato appunto stamattina, che prevede sanzioni da 150mila a un milione di euro ...

Soldi e scuola - l?autonomia frena : Scontro M5S-Lega su risorse e istruzione regionale : ROMA Un passo avanti e due indietro. Lo ?spacca-Italia?, il progetto autonomista di Veneto e Lombardia avanza con l?andatura del gambero. Il vertice di governo di ieri al quale...

Assegni familiari - Scontro M5S-Lega : 17.05 E' scontro tra M5S e Lega sull'assegno familiare unico proposto dal ministro per la Famiglia, Fontana. "Il governo lavora a un assegno unico che va dai cento ai trecento euro per ogni bambino dai zero fino ai 26 anni: credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico",annuncia il ministro in un'intervista. Ma il M5S: una misura troppo costosa.E accusa Fontana di "giocare a tombola".Il viceministro ...

Autonomie - Scontro totale tra Lega e M5s. "Bloccano qualsiasi iniziativa e fanno muro. Tutto rinviato" : "Sull'autonomia i Cinque stelle fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati. Ennesima riunione a vuoto". Fonti della Lega parlano dopo l'incontro a Palazzo Chigi sul tema delle Autonomie: "I 5 stelle chiedono tempo e chiedono un incontro il prossimo mercoledì. Nessun nodo risolto. Bloccano qualsias

Scontro M5S-LEGA/ Autostrade e autonomia - due promesse difficili da mantenere : Revoca della concessione per le Autostrade, M5s, e autonomia differenziata, Lega, sono stati al centro del vertice di maggioranza di ieri sera

Scontro su Autonomia - il M5s stoppa la Lega. Incognita Consiglio dei ministri : Un incontro prevalentemente orientato sulla discussione di questioni tecniche in cui il Movimento 5 stelle ha ottenuto il "rinvio" dell'approdo del tema Autonomia in Consiglio dei ministri. E' quanto emerge al termine del vertice governativo che si e' tenuto fino a tarda notte a Palazzo Chigi. Il partito di Luigi Di Maio ha sollevato le critiche dei ministeri a guida M5s alle richieste di Autonomia presentate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed ...

Autonomia - tra Lega e M5s è Scontro. Il Carroccio : “Fanno muro - riunione a vuoto”. La replica : “Serve condivisione” : Ore 13: domani (26 giugno) arriva in consiglio dei ministri. Ore 22.30: piccoli intoppi burocratici. Ore 23.30: nessun testo nella riunione del governo. Ore 23.45: nuova riunione ad hoc fissata per mercoledì 2 luglio. La giornata del dossier Autonomie è partita con un’accelerazione e si è conclusa con una frenata, magari fisiologica, di certo fastidiosa per la Lega. Perché la strada resta piena di ostacoli e il dialogo con gli alleati di ...

Autonomia - Scontro a Palazzo Chigi. Lega : «Nemmeno un centesimo in meno al Sud» : Autonomia, sono della Lega e del vicepremier Salvini le prime dichiarazioni che filtrano dal vertice in corso a Palazzo Chigi: «Nemmeno un centesimo in meno alle regioni del Sud ma meno...

Il nuovo Scontro tra Lega e M5s su ArcelorMittal : DALL'ITALIA Salvini promette una manovra entro l’estate. “Non voglio andare a votare”, ha detto il vicepremier della Lega alla Festa del Lavoro a Milano: “La procedura d’infrazione sarebbe un attacco politico dall’Ue”. “Se Roma non rispetta le regole procederemo”, ha affermato il primo ministro o

Dl crescita - Scontro sui fondi per il Sud : passato emendamento Lega che li trasferisce a Regioni. Lezzi : “Va stralciato” : Nuovo scontro tra gli alleati di governo M5s e Lega, stavolta sulla gestione dei fondi europei per il Sud. Lunedì sera le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato via libera a un emendamento del Carroccio che a partire dal 2021 trasferisce alle Regioni la titolarità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) – che per il settennato 2014-2020 vale quasi 60 miliardi e insieme ai fondi europei è la principale fonte di ...

Legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camera ma è Scontro tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...

Legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camare ma è Scontro tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...