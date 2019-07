Schiaffo a Juncker dagli Stati membri Ue | designati 2 nuovi commissari di “transizione”

ilfogliettone

(Di martedì 9 luglio 2019) Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude, non è riuscito a convincere glia evitare la designazione di dueUe di "transizione" per sostituire l'ex vicepresidente Andrus Ansip, estone, responsabile per l'unione del mercato digitale, e l'exa alle Politiche regionali, Corina Cretu, rumena, che sonoeletti al Parlamento europeo e non hanno rinunciato al seggio. La transizione riguarda il periodo residuo di meno di quattro mesi fino al termine del mandato dell'attuale Esecutivo comunitario, il prossimo primo novembre. Di norma, ieuropei che cessano anzitempo dalle loro funzioni possono essere sostituiti da loro connazionalidal governo del paese di appartenenza.Main questo caso aveva cercato di evitarlo, affermando di potere benissimo affidare ad altridella Commissione i portafogli ...

FIZZO32 : @borghi_claudio Lei per mesi diceva che avreste dato uno schiaffo all'ue dopo le elezioni, che juncker aveva le ore… -