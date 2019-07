Salvini proporrebbe Fontana a Affari Ue

Lorenzoal ministero per gliUe. Questa, secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, la scelta che avrebbe fatto il vicepremier Matteocome profilo per il post-Savona. Le quotazioni dell'attuale ministro per le Politiche della Famiglia erano date in salita dopo il tramonto dell'ipotesi Alberto Bagnai, sulla qualenon si era mai espresso. La nomina disembrerebbe avere il via libera di Conte. Potrebbe essere formalizzata giovedì in Consiglio dei ministri.(Di martedì 9 luglio 2019)