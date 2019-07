Riana Nainggolan svela | “Radja potrebbe andare all’estero”

lanotiziasportiva

"Mauro Icardi e Radja Nainggolan non rientrano nel nostro progetto. Abbiamo già parlato con loro, con tutto il rispetto dovuto". Beppe Marotta, qualche giorno fa, non ha usato mezzi termini: anche il belga, oltre all'argentino, lascerà l'Inter. Resta solo da capire per quale destinazione. Un indizio, in questo senso, lo dà la sorella Riana Nainggolan, giocatrice di calcio a 5. Come rivelato al 'Corriere dello Sport', Radja Nainggolan potrebbe lasciare la Serie A dopo tempo immemore per provare un'esperienza in un altro campionato. "Radja non è rimasto molto felice dopo le dichiarazioni dell'ad Giuseppe Marotta, che lo vedono fuori dal progetto di mister Antonio Conte. Ci sono ...

