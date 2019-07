Palermo | ancora allarme tonno fresco avariato | altre 3 persone ricoverate per

Consiglio Figc - il caso Palermo tiene ancora banco : "Mai piu' casi Palermo in futuro". In un Consiglio federale inaridito dal caldo romano e da argomenti tecnici (nuovo regolamento Divisione calcio femminile, Settore Giovanile e Scolastico, nuovo campionato sperimentale Under 18), spiccano le parole del n.1 federale Gabriele Gravina e di quello della Lega di Serie B Mauro Balata su quella che il sindaco Orlando definisce una situazione "surreale", che rischia sempre di piu' di far scivolare il ...

Palermo - i calciatori sbottano : “Non abbiamo ricevuto ancora nessun pagamento” : I calciatori del Palermo Calcio, in una nota, comunicano che “ad oggi non hanno ricevuto nessun pagamento relativo alle retribuzioni maturate”. Inoltre i giocatori rosanero aggiungono: “Attendiamo l’esito di ulteriori controlli federali prima di intraprendere le vie legali per tutelare i diritti di una città intera”. Palermo, rinviato il Consiglio d’Amministrazione: il sindaco convoca una conferenza stampa ...

Tacopina : «Disgustato dal calcio italiano. Il Palermo ha barato ed è ancora in B» : «Il Venezia merita di rimanere in Serie B. Meglio conquistarla sul campo, ma queste due partite non si dovevano giocare perché un mese fa il comunicato della Lega certificava che il Venezia era salvo». Il presidente del Venezia Joe Tacopina non usa giri di parole per commentare l’attuale situazione dei lagunari, come riporta la Gazzetta dello […] L'articolo Tacopina: «Disgustato dal calcio italiano. Il Palermo ha barato ed è ancora ...

Rinviato verdetto sul Palermo. Ancora una sconfitta per la Federazione sportiva - arriva altra “scoppola” dalla giustizia ordinaria : La Cassazione, nella sua sentenza, ha spiegato che la vicenda Mepal-Alyssa è reale e non fittizia, quindi fa decadere di fatto la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare il Palermo portandolo all’ultimo posto della classifica e negandoli così di disputare i play off per la promozione in serie A. Il Tar del Lazio, su ricorso del Foggia, ha sospeso la decisione della Lega di serie B di non far disputare lo spareggio per la ...

Falcone - a Palermo sbarca ancora una volta la nave della legalità : Anche quest'anno Palermo ha ricordato le vittime della strage del 23 maggio 1992 accogliendo al porto la nave della legalità con a bordo 1.500 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il ventisettesimo anno di commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta è stato preceduto da numerose polemiche che hanno portato a due assenze illustri nell'aula bunker del carcere Ucciardone: quella del presidente della Regione Siciliana, ...