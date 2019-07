Nello scontro tra Salvini e Trenta arriva pure una missione militare bluff

Basket - Universiadi 2019 : Italia-Germania 67-81 - azzurri sconfitti Nello scontro diretto per accedere ai quarti di finale : Si conclude prematuramente l’avventura della Nazionale italiana nel torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019 . Dopo la sconfitta all’esordio contro il Canada e la vittoria nella seconda giornata contro l’Ungheria, la formazione allenata da Andrea Paccariè è scesa in campo in un gremito PalaBarbuto, ma è stata superata dalla Germania con il punteggio di 67-81 vedendo sfumare la qualificazione ai quarti di ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : l’Italia batte anche l’Ungheria Nello scontro diretto per il primo posto : Terza vittoria in altrettante gare per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: vittima odierna degli azzurri è l’Ungheria, che cede 10-13 nel match che vale il primo posto del Girone B. nello stesso raggruppamento successo di misura della Croazia sul Giappone, mentre nel Girone A ancora vittorie per Russia ed USA, che si giocheranno il primato nello scontro diretto che chiuderà la prima fase. TABELLINO Ungheria-Italia ...