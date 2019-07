La Libia ora libera i migranti Rischio esodo verso l' Italia

Salvini cambia idea : "Libia porto sicuro? Ora No" : "La Libia non è un porto sicuro". Ad affermarlo è stato Matteo Salvini, che in passato ha più volte condannato le ong che non accettavano di rispettare le indicazioni della Guardia Costiera libica. Poi il vicepremier ha aggiunto che il Governo italiano sta "lavorando con il governo libico perché la situazione torni tranquilla".Nonostante questa importante ammissione, l'obiettivo principale di Salvini è comunque quello di evitare che i ...

Migranti - Salvini : “Libia porto sicuro? Non in questo momento. Stiamo lavorando perché situazione torni tranquilla” : “Libia porto sicuro? In questo momento no, però la guardia costiera libica sta facendo un buon lavoro. Stiamo lavorando con il governo libico perché la situazione torni tranquilla”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini rispondendo a chi chiedeva se la Libia è un porto sicuro e sul rischio che dal Paese arrivino altri 8 mila Migranti. Verranno smistati in Europa? “No, non è questo ...

L'ong Mediterranea salva 54 migranti - Salvini : 'Ora vadano in Libia' : Negli ultimi giorni si è parlato molto della vicenda della Sea Watch 3 e dell'arresto che ha interessato la capitana Carola Rackete, in seguito rilasciata. Proprio la liberazione della giovane comandante aveva innescato alcune polemiche nel mondo della politica italiana, specialmente da parte della Lega Nord e del suo segretario, nonché ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nelle ultime ore un nuovo caso sta interessando l'Italia e, entrando ...

Libia - Putin : “Con l’Italia per arrivare al cessate il fuoco. Nato ha distrutto la stabilità - ora intervenga” : “In Libia la situazione resta pericolosa. Bisogna far sì che sia stabilito il regime del cessate il fuoco, bisogna ristabilire il processo politico con lo scopo finale di evitare la scissione del Paese”. Il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo in conferenza stampa al termine del vertice insieme al premier Giuseppe Conte, ha parlato della crisi libica. “Non sarebbe male ricordare da cosa tutto è cominciato”, ha ...

Libia. Nel centro di Tajoura - dove 700 migranti vivevano ammassati e imploravano le ong : “Non lasciateci soli” : Un bambino di pochi mesi sguazza dentro la tinozza di plastica, è felice e spera che sua madre ce lo lasci il più a lungo possibile. Alle 11 del mattino il sole tripolino è micidiale e l’afa si fa irrespirabile. Il centro di Detenzione di Tajoura si trova alla periferia sudorientale della capitale libica, o di quello che resta di un Paese diviso come le tessere di un puzzle, tra Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. ...

“Abbiamo aiutato Zingaretti. Ora però la linea va ridiscussa negli organi di partito”. Orfini sul caso Libia : Per Matteo Orfini, “questo è solo l’inizio”. La mediazione raggiunta nel Pd sulla questione libica non sconfessa la precedente linea Gentiloni-Minniti, come chiedeva lui, ma rappresenta comunque “una evoluzione nella posizione nella direzione che avevo auspicato”, grazie alla non partecipazione al voto sul supporto alle motovedette libiche. Per questo, si dice comunque “molto soddisfatto”, ...

Le risoluzioni in Libia dividono ancora il Pd : Non votare per non dividersi o, perlomeno, per dividersi il minimo indispensabile. E’ questo il tentativo di mediazione che adesso stanno cercando di portare avanti nel Pd, dopo che l’assemblea dei parlamentari ha fotografato per l’ennesima volta un partito che non perde occasione per abbandonarsi alle faide interne. In Parlamento si devono votare ...

Libia - il Pd si spacca su Minniti (assente come Gentiloni e Zingaretti). Assemblea non decide : “Ci prendiamo qualche ora” : Il passato? Non si cancella, né si mette in discussione. Almeno al Nazareno. Perché seppur il segretario Pd Nicola Zingaretti continui a rivendicare di voler “costruire l’alternativa”, la linea politica degli anni di governo resta nei fatti. Intoccabile. Un esempio? Gli accordi con la Libia, già sottoscritti dall’esecutivo Gentiloni nel 2017 e sbandierati dal predecessore al Viminale di Matteo Salvini, Marco Minniti. Accordi che in Aula si ...

Consgilio Ue : stop collaborare con Libia : 12.17 "I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro". Lo dice Dunja Mijatovic, commissario diritti umani del Consiglio d'Europa,chiedendo agli Stati membri di riesaminare"le loro attività e pratiche di collaborazione con la guardia costiera libica". Mijatovic chiede che alla "Sea Watch 3 sia indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto ...

L'Ue ci tira le orecchie : "Stop alla collaborazione con i porti della Libia" : Franco Grilli Dunja Mijatovic commissario europeo per i diritti umani, chiede ai Paesi membri di sospendere i rapporti con lo stato nordafricano circa gli sbarchi dei migranti Il Consiglio d'Europa ribadisce che la Libia non è Paese e porto sicuro. A dirlo è il commissario per i diritti umani dell'organizzazione Dunja Mijatovic: "I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non ...

Migranti - il Consiglio d'Europa : "Stop alla collaborazione con la Libia" : Il commissario per i diritti umani Dunja Mijatovic chiede di sospendere i rapporti con lo stato africano: "Sono seriamente preoccupata per l'impatto che alcune parti del decreto sicurezza bis sulle persone"

Libia : salvi 91 migranti - ora detenuti : 23.27 La Guardia costiera libica annuncia di aver "salvato" ieri 91 migranti di "diverse nazionalità africane" che erano su un gommone a 35 miglia a nord-est di Gasr Garabulli. Nell'intervento compiuto a est di Tripoli, sono state tratte in salvo anche "tre donne e due bambini". Dopo aver ricevuto "assistenza umanitaria e medica", i migranti sono stati rinchiusi in un centro di detenzione, si desume dal testo: si tratterrebbe di una consegna ...

Migranti - Conte : possiamo lavorare insieme per cooperazione con Libia : Conte sull'immigrazione "non posso che rimarcare come sia frustrante vedere come le conclusioni raggiunte all'unanimità nel Consiglio Ue

Tunisia - il rifugio di chi scappa dalla Libia. ‘Io incinta dopo gli stupri nei lager’ : ora Isatu deve decidere se tenere il bambino : “Sono stata violentata più volte, da più uomini insieme, per giorni, settimane. Molti particolari li ho rimossi, li voglio dimenticare. Le prigioni in Libia sono così, quelli non sono uomini, sono bestie. Tentare ancora la fortuna in barcone verso l’Italia? La mia famiglia non mi avrebbe mandato un centesimo dopo che sono scappata di casa perché non volevo sottopormi a mutilazioni genitali”. La lucidità con cui Isatu ricorda l’inferno ...