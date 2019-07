Guida Stranger Things 3 The Game | come ottenere tutti i 12 personaggi

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Sottosopra di3 Theha invaso anche le piattaforme da gioco attualmente disponibili sul mercato. Per celebrare il lancio della terza stagione della serie TV ormai cult creata dai fratelli Duffer, Netflix e gli sviluppatori di BonusXP hanno infatti reso disponibile il videoufficiale dello show su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Android. Si tratta,per i predecessori, di un titolo che deve tantissimo ai classici GDR action che tanto andavano in voga in sala giochi e su console a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Non a caso, lo stile grafico di3 Theè praticamente identico a quello dei giochi a 16-bit, mentre le meccaniche sono tradizionali e sicuramente familiari perr veterani, per quanto svecchiate per incontrare i gusti del pubblico ...