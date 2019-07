calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Fatturato e margini innelper. Il gruppo della gdo che lo scorso maggio ha acquistato le attività di Auchan in Italia per circa un miliardo di euro ha presentato a Milano i risultati dell’esercizio e annunciato un piano di investimenti da 1,3 miliardi per il triennio 2019-2021. L’obiettivo è “rafforzare il posizionamento nel mercato e a promuovere sviluppo”. Idelsono stati 13,5 miliardi di euro (+3,5%) e sono in costantedai 9,3 miliardi di euro del 2009. L’Ebitda del conto aggregato dei bilanci del consorzio e delle sette cooperative associate (Commercianti Indipendenti Associati,Adriatico,Centro Nord,del Tirreno,Sicilia, Nordie Pac 2000A) è cresciuto del 2,1% a 420,9 milioni di euro rispetto ai 412,1 milioni del 2017. L’Ebit si è ...

TV7Benevento : Gdo: per Conad ricavi in crescita a 13,5 mld nel 2018, utile +3%... - ritascavone : @wallygally @FLuccisano Ma si capisce benissimo.... la Gdo, al posto di creare colletta alimentare permanente per u… - Mark_Mancinelli : #Retail #Retailers #PuntoVendita #Store #Innovazione #Innovation #GDO #TechNews #Imprese #TechnologyNews #App… -