Gabriele Corsi | Fuori da Reazione a catena | nella Rai del cambiamento l' unico

(Di martedì 9 luglio 2019) Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per lanciare il suo ritorno su Nove (dopo Ninja Warrior Italia) con Deal with it - Stai al gioco, un nuovo programma al via in autunno che promette di essere un mix tra Candid camera, Spie al ristorante e un quiz itinerante,ha parlato anche di. Il componente del Trio Medusa, infatti, dopo solo una stagione al timone del game show estivo di Rai1, non è stato confermato, venendo sostituito da Marco Liorni (a sua volta rimpiazzato dalo scorso anno quando sembrava fosse sua la conduzione). Ecco la dichiarazione a riguardo, un po' diplomatica, un po' polemica:è stata un'esperienza straordinaria. La Rai di Napoli è una eccellenza in Europa, gli autori sono tra i migliori e sono stato molto fortunato. Certo, poi l'epilogo è stato... particolare. Io sono un artigiano, ho portato a ...

