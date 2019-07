Uva, Cassazione conferma assoluzioni

Lal'assoluzione di 6 poliziotti e 2 carabinieri per la morte,nel 2008,di Giuseppe Uva in ospedale a Varese dopo essere stato portato in caserma a seguito di un controllo. Gli imputati, accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona, erano stati assolti sia in I grado sia in Appello, con formula piena. Respinta la richiesta del Pg di un appello-bis per riascoltare 3 testimoni, tra cui un uomo fermato assieme a Uva che raccontò di averlo sentito urlare e chiedere aiuto mentre entrambi erano in caserma.(Di lunedì 8 luglio 2019)