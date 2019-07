Upas | puntata dell' 8 luglio | Boschi torna a lavorare in palestra

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Nuovi appuntamenti in compagniaa soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" che ha visto l'arrivo di inediti personaggi nel corso di questa annata. Un esempio si ritrova nella figura di Alex divenuta la nuova fidanzata di Vittorio dopo aver avutoe incomprensioni con il figlio di Guido. Non si può dimenticare il ritorno di Anita (Ludovica Bizzaglia) dopo un periodo di assenza ma questa novità fa rire i dubbi nell'animo del giovane Del Bue. Le anticipazioni'episodio numero 5291 e in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 fanno notare che sarà al centroe trame Alberto. Quest'ultimo non avrà intenzione di lasciare campo libero a Roberto che, tagliato fuori dai progettie imprese Viscardi, ha messo in atto una nuova idea aziendale. Le intenzioni del dottor Palladini per fermare Roberto L'imprenditore ha fatto leva sui vantaggi derivanti dall'eredità ottenuta da ...

