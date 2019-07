Uomini e donne | la Cavaglià nega la ritrovata pace con Galiano | ' Assolutamente no'

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Giuliae Manuelhanno cominciato a rimbalzare sul web in seguito ad alcuni post malinconici pubblicati dalla ex coppia di. Lei ha scritto una frase pronunciata in occasione della prima esterna con, facendo pensare che tale momento fosse ben vivo nella sua mente. Il su ex fidanzato, invece, ha pubblicato diverse canzoni presentate da Ultimo nel suo ultimo concerto a Roma e tra di esse non poteva mancare 'Rondini al guinzaglio', brano che ha segnato la scelta avvenuta nella puntata finale del Trono Classico. E mentre i fan hanno cominciato ad interrogarsi in merito ad una possibile riappacificazione dopo i botta e risposta dei giorni scorsi, l'ex tronista ha deciso di mettere subito le cosa in chiaro, lasciando ben poco spazio ad una seconda chance per il loro rapporto.: le parole di ...

