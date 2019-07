caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2019)è sempre più. Lunghi capelli biondi, occhi chiari, labbra carnose e ciglia lunghissime: praticamente la fotocopia della compagna di Al Bano. Nata nel 2001, la primogenita del cantante e della showgirl è al centro dei riflettori ora che sta diventando grande. Giovanissima (ha 18 anni) e già popolare,nella tenuta pugliese del padre, sogna di diventare una pediatra e, almeno per adesso, non ha alcun interesse per il mondo dello spettacolo. Su Instagram però è diventata una star e nelle ultime foto i fan hanno notato una straordinaria trasformazione. Sono foto “dale ultime che hanno lasciato di stucco i suoi follower (su Instagram ne conta oltre 45mila): oltre la sua bellezza, non hanno potuto non notare l’incredibile somiglianza con. (Continua dopo la foto) Con i capelli lunghi con la frangetta ...

takemetofood : AH NUNZIÈ, L'UNICA COSA DA RICUCIRE QUI È UNA BAMBOLA VUDOO DA LEGARE A LUI #TemptationIsland - Noovyis : (“Una bambola”. E identica a mamma Loredana Lecciso: Jasmine Carrisi è cresciuta) Playhitmusic -… - gattogeloso : Ma sta gonfiando una bambola gonfiabile? @matteosalvinimi -