Traffico Roma del 08-07-2019 ore 13 | 30

(Di lunedì 8 luglio 2019) SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER VIA DEI SEMAFORI NON FUNZIONANTI SULLA C. COLOMBO ALL’INCROCIO CON LA LAURENTINA E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI SUL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. PERTANTO LE LINEE DI BUS 445, 542 E 544, SARANNO DEVIATE. DA OGGI I PER LAVORI IN VIA DEI FAGGI, IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 5 E 14, SARÀ EFFETTUATO CON UNICA LINEA TRANVIARIA DENOMINATA “514” DA “TERMINI” A “VIALE TOGLIATTI”, E VICEVERSA, SUL NORMALE PERCORSO DELLA LINEA 14. LA LINEA TRAM 19 SARÀ ATTIVA SOLO NELLA TRATTA PIAZZA RISORGIMENTO – LARGO PRENESTE. SARÀ ISTITUITA UNA NAVETTA DENOMINATA “519”, TRA LARGO PRENESTE A PIAZZA DEI GERANI INFINE OGGI APRE IL CORRIDOIO DELLA MOBLITA’ CHE ...

