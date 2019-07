Tagli di capelli per l' estate | le trecce | la coda e la tonalità cream soda blonde

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) In questa2019 sono proposti nuovidi, per contrastare il caldo e l'afa sono molto gettonate le acconciature.Tutte queste proposte sono adatte anche alle donne più esigenti: di seguito le ultime tendenze del momento. Nuove chiome Ladi cavallo è sempre molto semplice da realizzare e può essere bassa, alta, mossa, liscia, morbida o tiratissima, a seconda delle varie occasioni. In questo caso, per nascondere il classico elastico si può optare per dei nastri colorati. Non vanno dimenticate le, da portare in modi diversi: la più gettonata è la treccia bassa, perfetta con ilunghi e con l'effetto messy. Le treccine possono essere abbinate allao allo chignon. Per uno stile molto romantico e chic si può optare per delle treccine in stile anni '70: queste saranno perfette anche per trattenere un semi-raccolto. Lo chignon può essere basso sulla ...

