Scooter in mare per scommessa | denunciato Balotelli

Mario Balotelli è stato denunciato per aver pagato un amico per tuffarsi in mare su uno Scooter da un molo a Napoli : Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato dalla polizia di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo per aver proposto al suo amico Catello Buonocore, gestore di un bar a Mergellina, una zona di Napoli, di tuffarsi

