Recensione Stranger Things 3 | i protagonisti cambiano | tutto il resto è uguale

dituttounpop

(Di lunedì 8 luglio 2019), stagione 3: è ormai chiaro che la serie punta su più sui riferimenti culturali degli anni ottanta che sulla trama.Giovedì 4 luglio è arrivata la terza stagione di, impossibile che non ve ne siate accorti, i social sono pieni di post da parte di fan, utenti e aziende che salgono sul carro per parlare dell’argomento hot (anche la Commissione Europea c’ha fatto un post, anche se ha usato l’esempio sbagliato). Inoltre, Italia 1 il 3 luglio ha pure dedicato un’intero giorno alla serie, pubblicizzandola all’interno dei blocchi “80s” organizzati per tutta la giornata.Insomma,è un fenomeno mediatico globale, è la serie che riconoscono anche i bambini, gli anziani, e la serie multi-generazionale con cui chiunque riesce a rispecchiarsi. Ma se togliamo tutta questa fanfara mediatica, ...

Sperling_Kupfer : RT @miki_moz: In attesa della recensione della st.3 (tra poche ore), leggete la recensione del LIBRO UFFICIALE di STRANGER THINGS by @Sperl… - zazoomblog : Stranger Things 3 si supera esaltando gli anni ’80 e le donne ma ha un grosso problema con Hopper (recensione) -… - danilomaster87 : Recensione di Stranger Things 3: un grosso blockbuster con uno straccio di trama diviso in 8 puntate. CHANGE MY MIN… -