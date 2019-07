Nuova frontiera nella lotta alla sclerosi multipla | scoperte cellule iper-produttive per

"Boat and breakfast" - la barca è un hotel. A Venezia - stop alla Nuova frontiera del turismo alternativo : Venticinque le persone indagate, mancavano i permessi. Liquami versati in laguna senza autorizzazione

Aerei di linea affondati nel mare per creare parchi divertimenti subacquei : Nuova frontiera del turismo in Turchia e Bahrein [FOTO e VIDEO] : Ad agosto aprirà il Dive Bahrain, un grande parco divertimenti sott’acqua di 100.000m² al largo di una città del Bahrein che include un Boeing 747 affondato, secondo quanto annunciato dal Paese del Golfo Persico. Il Bahrein spera così di attirare i sub di tutto il mondo con il sito al largo di Diyar Al Muharraq, una città su sette isole artificiali. Considerato come il più grande parco sottomarino del mondo, il suo pezzo forte è il velivolo ...

Citytech prende il volo e porta in italia la Nuova frontiera dell’innovazione - la urban air mobility : Nuovo appuntamento il prossimo 20 e 21 novembre a Milano con Citytech, l’evento B2B che indaga a 360° le nuove frontiere tecnologiche legate alla mobilità del futuro. Novità della settima edizione dell’evento, organizzato da Clickutility on Earth, è la collaborazione con la LUISS Business School, hosting partner di Citytech 2019, che aprirà le porte del Milano LUISS Hub, ex spazio industriale ristrutturato in chiave contemporanea a pochi passi ...

Salute - Gemelli Art : Nuova frontiera cura radioterapia oncologica : Evento conclusivo del progetto "Gemelli ART" (acronimo di Advanced Radiation Therapy), per offrire a degenti e a pazienti radioterapia oncologica

Codici sconto : la Nuova frontiera del risparmio grazie a Piucodicisconto.com : In principio erano gli Stati Uniti con la coupon mania e le trasmissioni che mostravano come fosse possibile fare la spesa a costo zero (o quasi). In seguito la passione per i Codici sconto è atterrata anche in Italia. Secondo una recente ricerca promossa da PiuCodicisconto, nel 2018 sono stati oltre 6 milioni gli italiani che hanno utilizzato in rete i buoni acquisto. Una cifra impressionante se si considera che nel 2017 il totale era fermo sui ...

Katy Perry ha fatto tatuaggi combinati coi fan al preascolto di Never Really Over - Nuova frontiera della promozione : A poche ore dal lancio ufficiale del brano Katy Perry ha radunato un po' di fan per il preascolto di Never Really Over: alcuni fortunati sostenitori della popstar si sono ritrovati mercoledì 29 maggio a Los Angeles per ascoltare in anteprima il brano e hanno avuto modo di conoscere la cantante con le tradizionali foto di rito. Ma non c'è stato solo questo. Katy Perry ha sperimentato una nuova frontiera della promozione, tatuandosi sulla pelle ...

Organi fatti su misura in 3D per cure di precisione : la Nuova frontiera della biomedicina prende forma a Milano : Una nuova frontiera della medicina di precisione che cerca per ogni paziente cure su misura, più efficaci e più sicure. Sono gli Organi “riprodotti” in 3D per aiutare gli scienziati a studiare e capire una malattia, e a migliorarne la diagnosi e la terapia misurando i benefici e i rischi dei farmaci di oggi e di quelli che verranno. Queste innovazioni prenderanno forma a Milano nel Centro di ricerca coordinata sulla biologia degli ...

Matteo Salvini - la Nuova frontiera di Travaglio : lancia il "Perdi Salvini" e pubblica gli insulti al leghista : L'ultima frontiere della lotta grillina alla Lega? Il concorso "Perdi-Salvini" lanciato dal Fatto quotidiano. Nata come chiaro sfottò al vero "Vinci-Salvini", l'iniziativa del leader del Carroccio su Facebook per "fidelizzare" gli elettori leghisti (si vince un incontro dal vivo con il Capitano), l'