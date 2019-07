Non sto facendo autoerotismo! L'ironia di Alessia Marcuzzi non piace

Un comportamento non politically correct per la bionda conduttrice dell'Isola dei Famosi, che ha continuato a giocare con i follower parafrasando una delle più note canzoni di Fabio Rovazzi. Da principio, quindi, Alessia propone una delle critiche che più spesso le vengono rivolte quando posta video in auto: “Non si mettono le scarpe sul sedile” e quindi la showgirl “si scusa”: “Si lo so, scusate...era solo un attimo per la foto.” Non paga, ovviamente, prosegue ponendo l'attenzione proprio sulla mano: “Quella mano lí? Cosa stai facendo???” scrive la Marcuzzi, facendo il verso agli utenti che la criticano. Quindi chiarisce la situazione: “E no, non sto facendo autoerotismo...l’ho poggiata lí solo per comodità. Ma adesso la tolgo subito. Scusatemi nuovamente haters, avete ragione, sono un po’ maleducata oggi... ma dovete pensare che....” Lascia in sospeso e poi cita la canzone “Fuori controllo” di Fabio Rovazzi: “Ho tutto in una borsa, lo so, l'ho fatta grossa aspe', vado di corsa.”Voleva certamente essere un post ironico questo di Alessia Marcuzzi, bersagliata continuamente da commenti offensivi al limite dell'ingiurioso. Eppure, molti utenti non hanno colto questa chiave di letture e hanno attaccato la conduttrice per il suo modo di reagire. Certi si chiedono quale possa essere il senso di questo video, altri la accusano di non volere invecchiare ma altri vanno più a fondo: “Stai cercando disperatamente di emergere in un mondo che non ti vuole più da tempo” scrive un utente e un altro rincara la dose: “Per l'età ed il ruolo che hai di mamma dovresti finirla di fare foto e video con gambe in evidenza.” Ovviamente non mancano i commenti positivi verso Alessia, che continua a utilizzare i social come ha sempre fatto senza lasciarsi condizionare dai commenti negativi.