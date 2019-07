caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2019) “Questo è un momento che non avrei mai voluto celebrare, ma è la regola”. Con queste parole un Gerry Scotti visibilmente commosso saluta, il super campione dieliminatotre mesi, 88 puntate e un montepremi portato a casa di 651mila euro. Il ragazzo, appena ventenne, ha perso la sfida ed è caduto nella botola per non essere riuscito ad indovinare la parola “coniglietto”. Subito è scoppiato a piangere, facendo commuovere anche il conduttore e tutto il pubblico del quiz preserale di Canale 5 presente in studio. “Il mio è un pianto di gioia. È stata un’esperienza bellissima che non potrò mai dimenticare. Ringrazio tutti ma te in particolare – ha dettorivolgendosi a un Gerry altrettanto commosso -. Non posso che essere grato a tutti voi. Complimenti agli sfidanti e in particolare a Francesco (lo sfidante che è riuscito a batterlo, ndr)”. (Continua a ...

QuiMediaset_it : Stasera, dopo aver giocato per ben 88 puntate e aver vinto la cifra record di 651.000 euro, il giovane grandissimo… - Noovyis : (Nicolò Scalfi resta in tv: dopo Caduta Libera pronto per un altro programma) Playhitmusic -… - DBoccalari : RT @httplew: Dopo 88 puntate e dopo aver vinto 651.000€, Nicolò Scalfi è precipitato nella botola di #CadutaLibera -