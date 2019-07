Mediapro | la proposta per il Canale scade il 10 luglio

Si vota oggi in Lega per la proposta di Mediapro sul canale tematico : Prevista per oggi l’assemblea della Lega Serie A, tra gli argomenti all’ordine del giorno anche l’offerta di Mediapro per un canale dedicato della Serie A In via Rosellini è arrivata la proposta ufficiale di Mediapro per costituire una partnership con un solo obiettivo, tra l’altro mai nascosto: il canale tematico della Lega . La Stampa riporta le perplessità esposte nei giorni scorsi da Juve e Inter, ma questo nuovo modello ...

La Lega apre a Mediapro - si studia la proposta per un canale tv della Serie A : I diritti televisivi sono la base economica per la Serie A che dipende per il 60% da quegli introiti, e proprio in questi giorni si sta giocando una partita fondamentale per il prossimo triennio. Il 24 giugno infatti è fissata la prima data per il processo con Mediapro per il contenzioso riguardo il triennio 2018-2021. Come scrive Repubblica Mediapro che aveva lasciato nelle casse della Lega 50 milioni (più 14 di Iva) come anticipo in ...