LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI | CONCERTO FIRENZE Scaletta | la coppia funziona

LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci - concerto Firenze/ 8 luglio : ecco come arrivare : concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci: stasera, lunedì 8 luglio,all'Artemio Franchi di Firenze grande attesa per l'evento. ecco tutte le info per arrivare.

Il trionfo della musica italiana a San Siro - LAURA PAUSINI brilla con Biagio Antonacci in uno show tutto da cantare : È la notte di Laura Pausini e Biagio Antonacci a San Siro, due anime musicali unite da una profonda amicizia, oltre che da una stima reciproca. Più di 30 le canzoni in scaletta per tre ore di spettacolo all’insegna dei brani che hanno conquistato intere generazioni, che nell'estate 2019 si ritrovano sotto lo stesso palco a cantare i successi per eccellenza della musica italiana. Un azzardo. Un bel rischio un tour che unisce due artisti come ...

Eros ormai è lontano! Marica Pellegrinelli al concerto di LAURA Pausini : Eros Ramazzotti ormai è lontano e Marica Pellegrinelli si diverte al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Da settimane ormai non si parla d'altro che della presunta rottura fra il cantante romano e la modella. I due, legati da dieci anni, si sarebbero detti addio dopo una lunga crisi che li ha condotti al divorzio. Un amore iniziato nel 2009, nonostante la notevole differenza d'età, coronato dalle nozze e dalla nascita dei due figli:

BIAGIO ANTONACCI E LAURA PAUSINI - CONCERTO SAN SIRO MILANO/ Scaletta : Vivimi al piano : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI live allo Stadio San SIRO di MILANO, prosegue il tour 2019 negli Stadi. Scaletta canzoni della serata.

Info utili e scaletta per i concerti di LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci a Milano il 4 e 5 luglio : ritiro biglietti e indicazioni : Dopo Bari e Roma, i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano sono pronti ad accogliere una nuova carica di fan desiderosi di vedere di cosa siano capaci sul palco, in due, e con una scaletta di brani che fanno parte della storia della musica italiana. L'orario di apertura della biglietteria è previsto per le ore 11, con l'erogazione dei biglietti acquistati con l'opzione di ritiro sul luogo dell'evento, mentre il controllo ...

LAURA PAUSINI sui problemi di audio al concerto a Bari : “Casse rotte in curva sud - ci dispiace molto” : Laura Pausini risponde alle questioni sollevate dopo il concerto a Bari. problemi di audio, principalmente rilevati in curva sud, ma anche accessi rallentati al luogo dell'evento e paganti impossibilitati a prendere posto in tempo. Più di qualcuno si trovava ancora all'estero dello stadio San Nicola, alle prese con i controlli di sicurezza, quando Laura Pausini e Biagio Antonacci sono saliti sul palco. Traffico congestionato, rallentamenti, ...

Info ingressi e orari per il concerto di LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci a Roma il 29 giugno : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma arriva dopo il debutto allo Stadio San Nicola di Bari con il quale hanno ufficialmente aperto il tour congiunto che arriverà fino a Cagliari nella data del 1° agosto. Il controllo delle tessere parte dalle 9 presso lo stand Max Devil situato in via Nigra, mentre la biglietteria situata all'Ex Ostello della Gioventù di Via Delle Olimpiadi è aperta dalle 11 per il ritiro dei biglietti ...

Ho bisogno di fermarmi! LAURA PAUSINI in pausa dalla musica : Alla fine del tour con l’amico e collega Biagio Antonacci, Laura Pausini si prenderà una pausa dalla musica. Questo è l’annuncio della cantante italiana proprio prima che iniziasse la tournée – lo scorso 26 maggio – che la porterà in giro per gli stadi d’Italia fino al prossimo 2 agosto. “Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare”, così Laura Pausini ha comunicato ai fan la sua assenza ...