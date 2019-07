Incidente choc nel porto! Barca a vela colpita da un fulmine... il video (Di lunedì 8 luglio 2019) In uno yacht club di Boston, una saetta si scarica sull’albero un’imBarcazione ferma in porto: ecco le immagini. Se non aveste mai visto la potenza devastante di un fulmine, ecco il video che fa per voi. In uno yacht club di Boston, Massachusetts, una Barca a vela ormeggiata è stata centrata in pieno da una saetta, che si è scaricata con tutta la sua forza contro l'albero maestro. La pioggia è battente e al riparo di una terrazza che si affaccia sul mare, un testimone filma il temporale, non immaginando – ovviamente – quello che sarebbe accaduto di lì a poco. E all’improvviso ecco un boato impressionante e subito dopo il fulmine che si abbatte. (Di lunedì 8 luglio 2019) In uno yacht club di Boston, una saetta si scarica sull’albero un’imzione ferma in porto: ecco le immagini. Se non aveste mai visto la potenza devastante di un, ecco ilche fa per voi. In uno yacht club di Boston, Massachusetts, unaormeggiata è stata centrata in pieno da una saetta, che si è scaricata con tutta la sua forza contro l'albero maestro. La pioggia è battente e al riparo di una terrazza che si affaccia sul mare, un testimone filma il temporale, non immaginando – ovviamente – quello che sarebbe accaduto di lì a poco. E all’improvviso ecco un boato impressionante e subito dopo ilche si abbatte.

Come fare per prevenire spiacevoli inconvenienti? Montando sistemi di protezione dell'imbarcazione dai fulmini, i cui danni spesso non sono coperti dalle compagnie di assicurazioni. Dunque, come ben spiegato dal Giornale della Vela, si può montare un sistema di messa a terra disponendo il captatore nel punto più alto dello yacht (meglio al centro, per avere un cono di copertura adeguato), collegato a una piastra in rame pieno (senza porosità) esterna allo scafo al di sotto della linea di galleggiamento, con un cavo conduttore da 3 centimetri di sezione installato nel modo più verticale possibile. Però, si legge infine, "anche in presenza di protezioni adeguate, se il fulmine colpisce direttamente l'imbarcazione è difficile salvare gli apparati elettronici". La forza della natura lascia a bocca aperta: vedere per credere...