Il 65% degli utenti perde i dati | 5 consigli degli esperti

(Di martedì 9 luglio 2019) Il 65%hanno subito una perdita di. Un dato in crescita del 30% rispetto al 2018, secondo quanto rilevato dall'azienda specializzata in protezione informatica Acronis. Ecco quindi cinque raccomandazioni per salvaguardare ie aiutare glia contrastare i rischi legati alle abitudini d'uso, come lo smartphone che cade in piscina e delle minacce in agguato online. Per prima cosa, disporre di una copia locale del backup: quando si verifica una perdita di, è indispensabile innanzitutto un modo rapido e affidabile per ritrovarli, esattamente ciò che offre un backup locale.Copiare i file su dischi rigidi, unità flash Usb, unità esterne, nastro o altri dispositivi connessi a sistemi autonomi o a una rete locale o Wan significa avere a disposizione subito e con facilità ciò che serve per ripristinare qualsiasi file, app o sistema. Poi, èato un ...

