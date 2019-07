ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Cosa succede quando si è testimoni di un illecito? Cosa faresti se scoprissi un illecito sul lavoro? A chi dovresti segnalarlo? Come proteggere la tua famiglia? Ci sono storie, casi ed esperienze di chi ci è già passato che possono aiutare a dare una risposta. Come il caso di Giambattista Scirè, storico, ricercatore e insegnante, che nel 2011 ha denunciato un concorso truccato a Catania, dove proprio nelle scorse settimane è partita un’inchiesta che sta coinvolgendo degli illeciti nei concorsi universitari. La vicenda di Giambattista, durata anni, si è conclusa lo scorso 17 aprile, quando la giustizia penale ha riconosciuto la condotta illecita dei docenti della commissione. Giambattista è uno dei– cioè un “segnalatore di illeciti” – cheil Futuro racconta in “Unadifficile“, ilpensato insieme a The Good ...

Noovyis : (Corruzione, “essere un whistleblower è una scelta difficile”: il gioco di Riparte il futuro che aiuta a denunciare… - PaoloWesley : RT @CalcioArg: #Messi: 'Non sono andato alla cerimonia di premiazione perché non dobbiamo essere parte di questa corruzione, gli arbitri no… - titty_napoli : RT @CalcioArg: #Messi: 'Non sono andato alla cerimonia di premiazione perché non dobbiamo essere parte di questa corruzione, gli arbitri no… -