Coppa del Mondo XCO – Tempier 12° a Vallnord

Coppa America : l’albo d’oro aggiornato dopo la vittoria del Brasile - minuto per Joao Gilberto : Trionfo per il Brasile in Coppa America, nella finale disputata al Maracanà di Rio de Janeiro la Seleçao ha battuto 3-1 in finale il Perù, vantaggio firmato da Everton, poi il pareggio di Guerrero su calcio di rigore, l 48′ Gabriel Jesus approfitta del break per vie centrali di Arthur e riporta in vantaggio il Brasile, a chiudere i conti nel finale nonostante l’espulsione di Gabriel Jesus il tris su rigore con Richarlison che ...

Coppa America - trionfo del Brasile : 3-1 al Perù - Gabriel Jesus perde la testa [FOTO] : Si è conclusa con il botto la Coppa America, nell’ultimo atto si sono affrontate il Brasile ed il Perù, partita più equilibrata del previsto considerando la differenza tecnica in campo con i Verdeoro nettamente superiori. E’ il Brasile dunque a vincere la Coppa America, epilogo che può essere considerato giusto per quanto visto nell’arco di tutta la competizione, qualche brivido nel finale con il Brasile che ha concluso ...

Coppa d’Africa 2019 - Algeria-Guinea 3-0 : le Volpi del Deserto volano ai quarti di finale : L’Algeria ha sconfitto la Guinea per 3-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2019 dove affronterà la vincente di Mali-Costa d’Avorio. Le Volpi del Deserto si sono imposte in maniera estremamente autorevole al 30 June Stadium de Il Cairo (Egitto) rispettando il pronostico della vigilia e annichilendo gli Elefanti Nazionali che non sono riusciti nell’impresa di superare il turno, l’Algeria ...

LIVE Brasile-Perù 2-1 - Finale Coppa America 2019 in DIRETTA : Gabriel Jesus assoluto protagonista della prima frazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Finito il primo tempo, Brasile-Perù 2-1. 47′ GOOOOOOOL BRASILE!!! Splendido recupero di Firmino che cede palla ad Arthur, il quale riparte e mette Gabriel Jesus a tu per tu con il portiere. L’attaccante del City non può sbagliare, 2-1 dei verde-oro. 45′ Concessi tre minuti di recupero. 44′ GOOOOOOOOOL PERU!!! Guerrero spiazza Alisson e pareggia i conti, 1-1 e ...

LIVE Brasile-Perù 0-0 - Finale Coppa America 2019 in DIRETTA : verde-oro a caccia dell’ottavo titolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 Mancano dieci minuti all’inizio della partita, la tensione cresce sugli spalti del mitico Maracanã di Rio de Janeiro. 21:45 L’arbitro dell’incontro è il cileno Roberto Tobar Vargas. 21:40 Le due compagini si sono già affrontate nella fase a gironi con il successo netto del Brasile per 5-0, ma le cose stasera potrebbero cambiare visto che c’è tutto in palio e che ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 6-4 dcr - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : decisivi gli errori dal dischetto di Tisserand e Bolasie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 20.46 Grazie per aver vissuto insieme a noi le emozioni di questo fantastico ottavo di finale di Coppa d’Africa e buon proseguimento di serata. 20.43 E’ stata una partita davvero emozionante. Sono stati decisivi i calci di rigore e la sorpresa Madagascar approda ai quarti di finale. Se nella prima parte del match gli Scorpioni si sono fatti preferire, nella seconda la Repubblica ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : un oro e due bronzi per l’Italia a Berlino : Italia trionfale in Coppa del Mondo: azzurre d’oro, Nespoli bronzo individuale e Nespoli-Tonetta bronzo nel misto Nella quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino le azzurre del ricurvo Tanya Giaccheri, Chiara Rebagliati ed Elena Tonetta vincono l’oro superando le padrone di casa della Germania 5-1. Mauro Nespoli bronzo nell’individuale vincente 6-2 su Oh (Kor) e poi Nespoli ed Elena Tonetta bronzo nel misto contro ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 6-4 dcr - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : decisivi gli errori dal dischetto di Tisserand e Bolasie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 4-2 Bolasie ALTISSIMO!!! MADAGASCAR AI QUARTI DI FINALE DI Coppa D’AFRICA 4-2 Mombris palla a sinistra portiere a destra. Madagascar ad un passo dai quarti. 3-2 Mpoku tira centrale, Adrien sfiora ma la palla termina in rete. 3-1 Sinistro quasi all’incrocio di Fontaine. 2-1 Bakambu!!! Adrien intuisce ma non riesce a toccare il pallone. 2-0 Metanire spiazza Matampi. 1-0 Errore ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 2-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Mbemba pareggia al 90' : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 93′ Tiro potente ma che termina altissimo. 92′ Fallo a circa trenta metri dalla parta su Andriamatsinoro, si incaricherà lui della battuta. 90′ Saranno 3 i minuti di recupero. 90′ Cross di Meschack da calcio d’angolo, imperioso stacco di Mbemba che riporta in corsa i Leopardi. 90′ MbembaAAAAAAAAAA GOOOOOOOOOOOL! pareggia LA REPUBBLICA Democratica DEL ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 2-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Andriatsima riporta in vantaggio gli Scorpioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 81′ I Leopardi spingono sull’acceleratore, palla sulla sinistra per Bolasie che prova il cross la palla finisce di poco alta sulla traversa. 80′ Andriamatsinoro prova un tiro su punizione da oltre quaranta metri, palla sul fondo. 78′ Metanire dalla sinistra serva il pallone per Andriatasima che lasciato liberissimo batte il portiere con un colpo di testa in tuffo. ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Bakambu fermato sulla linea da un difensore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Il Madagascar attacca sulla sinistra con Amada che ottiene un buon calcio d’angolo. 62′ Il ritmo della Repubblica Democratica del Congo è molto alto, il Madagascar preferisce difendersi e cercare di ripartire. 60′ OCCASIONISSIMA REPUBBLICA Democratica DEL Congo!!! Bakambu scatta sulla linea del fuorigioco e viene servito, supera il portiere in diagonale, Metanire ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Bakambu risponde al gran gol di Amanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Bellissimo primo tempo, giocato a ritmi altissimi almeno per quanto riguarda i primi trenta minuti. Il vantaggio del Madagascar con un gran gol di Amanda ha suggellato il controllo che gli Scorpioni hanno avuto sul match nei minuti iniziali. La reazione della Repubblica Democratica del Congo c’è stata. I Leopardi dopo il gol hanno preso in mano il pallino del gioco. Risultato ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Bakambu mette dentro il gol del pari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ Dopo un primo tempo giocato ad altissimo ritmo le squadre stanno rifiatando. 27′ Andria mette al centro ma la difesa dei Leopardi allontana. 26′ Tisserand stende Nomenjanahary a pochi passi dal vertice destro dell’area di rigore, punizione Madagaascar. 25′ Amada subisce fallo e prova il tiro dai trenta metri ma la palla termina a lato. 23′ La Repubblica Democratica ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Amada porta in vantaggio gli Scorpioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Ancora i Leopardi con Assombalonga che viene servito ma parte in posizione di fuorigioco. 17′ La Repubblica Democratica del Congo ci prova con un passaggio filtrante in area che Assombalonga, partito sul filo del fuorigioco, non riesce a controllare. 16′ Il Madagascar cerca di tenere in mano il pallino del gioco. 14′ La Repubblica Democratica del Congo abbozza una reazione che ...