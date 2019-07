calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Momento delicato in casa, che domani inizierà il ritiro a Bogliasco agli ordini del neo tecnico Eusebio Di Francesco.deiil numero uno blucerchiato da poco terminata e iniziatale 21.30, sotto l’hotel nel quartiere di Carignano a Genova dove solitamente soggiorna il patron quando arriva nel capoluogo ligure., mentre gli oltre 500presenti hanno cantato più volte a favore di Gianluca Vialli che sta lavorando insieme ad una cordata per acquistare il club. Poi si sono trasferiti all’AC Hotel nel levante di Genova dove al momento si trova la squadra.: “Non svendo la Samp, Di Francesco mi ricorda Zeman”L'articoloinil presidente blucerchiato CalcioWeb.

CalcioWeb : Caos #Sampdoria, tifosi ancora in protesta contro #Ferrero: cori e striscioni verso il presidente blucerchiato… - FedericoCarrara : RT @Mediagol: Caos #Palermo, il rosanero di Ferrero: il patron della Sampdoria ha fretta, club blucerchiato in vendita... - Mediagol : Caos #Palermo, il rosanero di Ferrero: il patron della Sampdoria ha fretta, club blucerchiato in vendita...… -