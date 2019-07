A luglio da 9 a 12 euro circa in più sullo stipendio di docenti e personale Ata

Saldi estivi 2019 - al via il 6 luglio in tutta Italia : prevista spesa media di 270 euro a famiglia : Partono oggi, sabato 6 luglio, i Saldi estivi. Dopo l’anticipo di Campania, Basilicata e Sicilia, dove le vendite di fine stagione sono iniziate tra il 29 giugno ed il 2 luglio, gli sconti sono ufficialmente iniziati in tutte le regioni, facendo registrare un interesse record. Oltre 14,6 milioni di Italiani, il 33% dei consumatori maggiorenni, ha infatti già deciso di approfittare dell’occasione per una spesa media di 270 euro a famiglia, ...

EUROJACKPOT/ Estrazione 5 luglio 2019 : i numeri vincenti di oggi! - conc n 27/2019 - : Estrazione EUROJACKPOT di oggi 5 luglio, concorso num. 27/2019: ecco i numeri vincenti, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie.

Milan : raduno il 9 luglio - poi la ICC tra USA ed Europa : Milan raduno 2019 – Il Milan ha comunicato le date che scandiranno il via della stagione 2019/2020. Il club rossonero, attraverso il proprio sito internet, ha fatto sapere che i giocatori sono attesi per il raduno il 9 luglio. La squadra si riunirà a Milanello sotto la guida del nuovo tecnico Marco Giampaolo per iniziare […] L'articolo Milan: raduno il 9 luglio, poi la ICC tra USA ed Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Kena Mobile rilancia le sue offerte per luglio : si parte da 4 - 99 euro al mese : Kena Voce, Kena 6,99, Kena 8,99 e Kena 12,99 sono le offerte di Kena Mobile attivabili per il mese di luglio direttamente online, quindi sul suo sito ufficiale, e presso i Kena Point. L'articolo Kena Mobile rilancia le sue offerte per luglio: si parte da 4,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone rimodula un’altra offerta - che costerà 2 euro in più al mese dal 15 luglio : Vodafone integra l'ondata di rimodulazioni che sta coinvolgendo i clienti da qualche mese con una nuova offerta, che nelle prossime settimane costerà 1,98 euro in più al mese. L'articolo Vodafone rimodula un’altra offerta, che costerà 2 euro in più al mese dal 15 luglio proviene da TuttoAndroid.

Ecco le offerte Vodafone Special Minuti disponibili a luglio a partire da 6 euro : A partire da lunedì 1 luglio 2019 Vodafone apporterà alcune modifiche all'elenco delle offerte Vodafone Special Minuti. Ecco l'elenco con tutte le offerte L'articolo Ecco le offerte Vodafone Special Minuti disponibili a luglio a partire da 6 euro proviene da TuttoAndroid.

HONOR 20 arriverà in Italia nei prossimi giorni : dall’8 luglio a 499 euro : HONOR 20 sta arrivando in Italia, sarà disponibile dall'8 luglio nelle principali catene di elettronica al prezzo di listino di 499 euro. L'articolo HONOR 20 arriverà in Italia nei prossimi giorni: dall’8 luglio a 499 euro proviene da TuttoAndroid.

Europa League. Torino in campo il 25 luglio contro la vincente di Debrecen-Kukesi : La decisione del Tas riguardo il Milan era nell’aria. Il club rossonero è stato escluso dall’Europa League per il mancato

Con il nuovo volantino valido fino al 7 luglio - Unieuro istituisce il Black Friday estivo : È iniziata la distribuzione del nuovo volantino Unieuro Summer Black Friday, valido da venerdì 28 giugno al 7 luglio L'articolo Con il nuovo volantino valido fino al 7 luglio, Unieuro istituisce il Black Friday estivo proviene da TuttoAndroid.

Milano - il biglietto Atm costerà 2 euro dal 15 luglio. Tutte le novità sulle tariffe e le agevolazioni per under - anziani e famiglie : Il giorno è stato deciso. Dal 15 luglio cambieranno le tariffe del trasposto pubblico a Milano, Monza, Lodi e Pavia. Il cambio di rotta approvato ieri dal Consiglio comunale intende aumentare il prezzo dei trasporti per i viaggiatori occasionali in favore dei pendolari e degli abbonati: il prezzo del biglietto ordinario urbano aumenterà da 1,50 a 2 euro, ma permetterà di viaggiare in tutti i Comuni della prima cintura dell’hinterland. Dopo 50 ...

Pensioni - in arrivo la quattordicesima a luglio per ratei fino a 1026 euro : Con il prossimo rateo di pensione in pagamento da lunedì primo luglio molti pensionati riceveranno la mensilità aggiuntiva conosciuta come quattordicesima. La platea di pensionati a cui questa prestazione si applica è di circa 3,5 milioni di soggetti. Si tratta di un emolumento aggiuntivo sulle Pensioni che viene erogato dall'Istituto di previdenza sociale italiano senza bisogno da parte del pensionato di produrre alcuna domanda. Una mensilità ...

PosteMobile ha prorogato Creami Style a 5 euro al mese fino al 10 luglio : L'offerta ricaricabile Creami Style di PosteMobile a 5 euro al mese è stata prorogata, sarà attivabile fino al 10 luglio prossimo. L'articolo PosteMobile ha prorogato Creami Style a 5 euro al mese fino al 10 luglio proviene da TuttoAndroid.

Preliminari di Europa League – La Roma in campo il 25 luglio : ecco l’avversaria dei giallorossi : La Roma sfiderà la vincente del match tra Debrecen e Kukesi nel secondo preliminare di Europa League Si sono tenuti oggi i sorteggi del secondo preliminare di Europa League. Per quanto riguarda le squadre italiane, in campo scenderà la Roma, il 25 luglio e l’1 agosto, rispettivamente per le gare d’andata e di ritorno. Il sorteggio di oggi a Nyon ha stabilito che la Roma sfiderà la vincente del match tra Decebren (Ungheria) e FK ...

Sul numero di luglio - Grand tour d'Europa con l'Audi e-tron : Attraversare tutta lEuropa per il lungo con unauto elettrica: impresa da esaurimento nervoso oppure no? Per scoprirlo abbiamo preso unAudi e-tron e siamo andati da Reggio Calabria fino a Skagen, la punta più estrema della Danimarca. Quasi tremila chilometri attraversando Italia, Austria, Germania fino al limite del Paese scandinavo, dove sincontrano il Mar Baltico e quello del Nord. Non solo questione di autonomia. Tre intensi giorni di ...