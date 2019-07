Morte Astori | si apre un secondo filone dell’inchiesta dopo il certificato falso

calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Sulladi Davide, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 a Udine nella camera d’albergo in cui era in ritiro con la squadra, la procura di Firenze ha aperto una seconda inchiesta su unmedico di idoneità alla pratica agonistica che potrebbe risultare, poiché attesterebbe l’esito positivo di un esame cardiologico che in realtà non sarebbe mai stato effettuato. La nuova inchiesta avrebbe due indagati in concorso permateriale commesso da pubblico ufficiale: il dottore Galanti e una dottoressa di Careggi la quale è convocata dalla procura per un interrogatorio previsto nei prossimi giorni. La dottoressa indagata sarebbe il medico che avrebbe redatto ilrelativo a un particolare accertamento cardiologico sutra quelli necessari per attestare la sua idoneità agonistica. In base al, questo ...

