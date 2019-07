Il Cagliari convoca 27 giocatori per il ritiro | non c’è Barella

Cagliari - al via la stagione : i convocati per il ritiro : Il Cagliari si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla e raggiungere la salvezza anche nel prossimo campionato. Nel frattempo il club ha annunciato la lista di 27 convocati che prenderanno parte al ritiro precampionato di Aritzo. Questa la lista completa. Portieri: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno; Rafael de Andrade Bittencourt. Difensori: Fabrizio Cacciatore; Luca ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana maschile si prepara per il raduno di Cagliari : i convocati del ct Blengini : Gli azzurri di Blengini si riuniranno a Cagliari per uno stage che prevede due amichevoli da giocare contro il Giappone Prosegue il percorso di preparazione stagionale della Nazionale maschile Seniores che da domenica sarà al lavoro a Cagliari. Questo l’elenco dei convocati dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini: Riccardo Sbertoli, Andrea Argenta, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Giacomo ...

Volley - i convocati dell’Italia per il collegiale di Cagliari : 14 azzurri verso le amichevoli col Giappone : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il terzo collegiale stagionale che incomincerà domenica sera a Cagliari. Quattordici azzurri saranno all’opera per preparare le prime due amichevoli che giocheranno il 23-24 maggio contro il Giappone al PalaPirastu del capoluogo sardo, sarà il preludio della Nations League che affronteremo con tanti giovani e senza diversi big. convocati ...

Lazio - i convocati per la trasferta di Cagliari : assenti Strakosha e Milinkovic-Savic : Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la trasferta di Cagliari: assenti Strakosha e Milinkovic-Savic, che non partiranno con la squadra. Questa l’elenco completo. convocati Lazio Portieri: Furlanetto, Guerrieri, Proto; Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Romulo, Wallace; Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Parolo; Attaccanti: Caicedo, Correa, ...