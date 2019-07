Wimbledon – Barty e Serena Williams a braccetto agli ottavi di finale | stese senza patemi

sportfair

(Di sabato 6 luglio 2019) La numero uno del ranking WTA e l’americana staccano il pass per glidi, distruggendo le proprie avversarie odierne Tutto facile per Ashleighnel terzo turno del torneo di, entrambe staccano il pass per glidiasfaltando letteralmente le proprie avversarie. Per quanto riguarda la numero 1 del ranking WTA, il match contro la britannica Dart dura 54 minuti, giusto il tempo di rifilarle un doppio 6-1, utile per accedere al turno successivo dove affronterà la Riske. Leggermente più allenante la sfida di, che stende con il punteggio di 6-3, 6-4 la tedesca Goerges dopo un’ora e tredici minuti di gioco. L’americana gioca una partita perfetta, non lasciando scampo alla propria avversaria, costretta a capitolare sotto i colpi dichesfiderà Carla Suarez Navarro.L'articolo ...

