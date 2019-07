Maltempo | Comune Milano attiva monitoraggio fiumi Seveso e Lambro

liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019), 6 lug. (AdnKronos) - Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) "per rischio temporali forti" è stato emesso dal Centro meteo regionale "a decorrere dalle ore 14 di oggi, sabato 6 luglio". Ildidispone pertanto l'zione del Coc, il centro operativo comunale in via D

comunedidesio : #IMercoledìdiDesio a causa del maltempo ????? gli intrattenimenti di questa sera sono stati annullati ???... Ci vedi… - TeatroToniolo : RT @cultve: #soundcheck avviato a #HybridMusicContes in attesa che passi il maltempo! Sui nostri canali social aggiornamenti in tempo reale… - cultve : #soundcheck avviato a #HybridMusicContes in attesa che passi il maltempo! Sui nostri canali social aggiornamenti in… -