Guerra civile in Libia e migrazioni verso l’Europa | un nodo unico da risolvere subito

(Di sabato 6 luglio 2019)in. Lo scontro tra il Presidente Sarraj e il generale Haftar per il controllo dellasi avvia a far scoppiare "l‘arma atomica" dei migrantil‘Europa. Già alcuni mesi fa, da Tripoli, Sarraj aveva minacciato lo sbarco nelle nostre coste di ottocentomila migranti, attualmente stanziati nel paese nordafricano. La situazione si è resa ancor più minacciosa dopo il bombardamento del centro di accoglienza di Tajoura, che ha causato la morte di 53 ricoverati e il ferimento di altri 130. Il coinvolgimento di Haftar, nell’operazione, non è stato ancora provato. A ciò si aggiungono altri rifugiati morti di fame e sete, rinvenuti nei giorni scorsi in un’altra struttura libica....

