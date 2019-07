Diffuse le prime immagini del battesimo del piccolo Archie | Royal Family quasi al

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Mamma Meghan e papà Harry tengono amabilmente in braccio il, nel giorno del suo. La cerimonia è stata celebrata al castello di Windsor, in un evento tenuto strettamente privato, con buona pace dei fan. Lesono stateattraverso gli account social della: un ritratto diHarrison Mountbatten-Windsor -nato lo scorso 6 maggio – che dorme pacifico nelle braccia dei suoi genitori, nel giardino delle rose a Windsor. E la classica e consueta foto di famiglia, scattata dopo la cerimonia nella Green Drawing Room del castello. Attorno a Meghan con in braccio, e ad Harry, ci sono i nonni del, Carlo e Camilla insieme con Doria Ragland, madre di Meghan. Ci sono anche William e Kate. Ma non c’è la regina Elisabetta, impegnata in un altro evento programmato in precedenza. Lesono opera del fotografo Chris ...

